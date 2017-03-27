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Суд арестовал Алексея Навального на 15 суток (ФОТО)

Опубликовано 27.03.17 15:28 Суд арестовал Алексея Навального на 15 суток (ФОТО)

Оппозиционера задержали накануне на организацию несанкционированной акции протеста.

Тверской районный суд российской столицы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 15 суток. Как передает "Дождь", политика признали виновным в неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП). До этого он был оштрафован решением суда на 20 тысяч рублей за "организацию не являющегося публичным мероприятия".

Как заявила адвокат Навального Ольга Михайлова после оглашения приговора по первому обвинению, защита не ознакомилась с обвинением по второй ужшкммт статье, и попросила перенести заседание суда на следующий день. После этого суд дал защите пять минут на ознакомление с материалами. 

Как писал TopNews, в  ходе заседания Навальный попросил вызвать в суд премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"Я хочу вызвать в суд реального организатора вчерашнего митинга. Он сможет объяснить, почему столько людей вышли вчера на улицы", — сказал он.

В ходе суда Навальный заявил, что не признает свою вину.

"Вину я не признаю. Люди недовольны коррупцией, вот они и вышли на мирную акцию", - сказал он в суде.

Как отметил оппозицонер, перед акцией в течение трех дней от правительства Москвы не было выдвинуто предложение относительно альтернативного места проведения мероприятия.

"Согласно решению Конституционного суда РФ, в случае отказа и отсутствия за три дня предложения об альтернативном месте мы должны были выходить на первоначальное место. Юридические требования на 100% соблюдены", - утверждает политик.

Напомним, что Алексей Навальный был задержан наканануне в ходе несанкционированной акции протеста против коррупции в Москве.
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