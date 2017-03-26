Митинг Навального 26 марта 2017 года закончился для политика ночевкой в ОВД до суда (ФОТО)

Митинг на Тверской в Москве 23 марта разогнала полиция - всего около 700 задержанных. Между тем, в офисе ФБК прошли обыски по статье об экстремизме, всех сотрудников увезли в ОВД.

Митинг Навального 26 марта 2017 закончился: оппозиционный политик проведет ночь в ОВД до утра

Организатора воскресного всероссийского митинга против коррупции основателя ФБК Алексея Навального задержали до рассмотрения дела об административном правонарушении. Об этом сообщила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

Суд назначен на 27 марта.

Сообщается, что административное дело в отношении Навального возбуждено по факту организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушения ужшкммт общественного порядка.

«Навальный сейчас находится в УВД «Коньково», принято решение о его задержании на сутки. Суд состоится завтра, дело рассмотрит Тверской суд Москвы по статье 20.2.2, часть 1», — цитирует адвоката РИА Новости.

Отметим, что, что статьи 20.2.2 КоАП, часть 1 предполагает до 15 суток ареста.

Как ранее сообщал Topnews, Навального задержали днем 26 марта, когда он присоединился к акции протеста против коррупции в центре Москвы.

Всего в Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 700 человек; ГУВД Москвы приводит данные о 500 задержанных. В акции протеста в Москве приняли участие, по разным данным, от 8 до 20 тысяч человек.

После митинга на Тверской 23.03.2017 в офисе ФБК прошли обыски

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального проходят обыски в связи с возможным возбуждением дела по статье 282 - о возбуждении ненависти либо вражды.

Об этом в своем Twitter сообщил глава ФБК Роман Рубанов.

Агентству "Интерфакс" сотрудник ФБК Леонид Волков уточнил, что обыски проходят в рамках доследственной проверки.

Ранее ФБК организовал YouTube-трансляцию воскресных митингов протеста против коррупции.

После того, как офисы в поисках бамбы обследовала полиция, трансляцию пришлось прервать. Всех сотрудников ФБК задержали и отвезли на автобусе в полицию.

Позднее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что всего задержаны 17 сотрудников фонда, и они находятся в ОВД "Даниловское". При этом как минимум одному из сотрудников Леониду Волкову вменяют "экстремистскую" статью 282.

Волкову действительно вменяют 282, остальным пока неясно, что. В офисе ФБК продолжаются следственные действия. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 26 марта 2017 г.