 
TOP 10

1 Оператор телеканала Порошенко снял убийство Вороненкова онлайн

2 Опубликовано ФОТО и ВИДЕО жестких задержаний протестующих в Москве

3 Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад

4 "Кадыров" и "Путин" высмеяли доклад НАТО о КВН (ВИДЕО)

5 Ангарскому маньяку предъявили обвинение в убийстве 84 женщин

6 В России начались акции протеста дальнобойщиков против «Платона» (ФОТО, ВИДЕО)

7 Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей

8 "Это не шоу, это шлак": "Россия 24" объяснила игнорирование протестов (ФОТО)

9 В Рязани девушка разделась догола ради шопинг- сертификата (ВИДЕО)

10 ФОТО голой Анны Семенович сделали рекламой для западного секс-чата

Новости наших партнеров

Митинг 26 марта закончился для Навального штрафом в 20 тысяч рублей

Опубликовано 27.03.17 14:04 Митинг 26 марта закончился для Навального штрафом в 20 тысяч рублей

Оппозиционера признали виновным в организации несанкционированной массовой акции в Москве.

Решением Тверского районного суда российской столицы известный оппозиционер Алексей Навальный был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Как сообщает "Дождь", Навального признали виновным в организации несанкционированной массовой акции в Москве. Суд признал его виновным в нарушении по статье "Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если ужшкммт они повлекли нарушение общественного порядка".

Всего же Тверской суд рассматривает два обвинения Навальному: также ему вменяют статью "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Во время заседания Навальный попросил вызвать в суд премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Я хочу вызвать в суд реального организатора вчерашнего митинга. Он сможет объяснить, почему столько людей вышли вчера на улицы", — сказал оппозиционер.

Как писал TopNews, 26 марта в Москве прошла несанкционированная акция протеста против коррупции, в которой приняли участие примерно 7-8 тысяч человек. Оппозиционера Алексея Навального задержали  через 20 минут после начала акции у станции метро "Маяковская".
Другие материалы по этой теме

Навального оставили в отделении на ночь до суда (ФОТО)

Задержание Навального в центре Москвы попало на ВИДЕО

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга