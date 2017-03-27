Митинг 26 марта закончился для Навального штрафом в 20 тысяч рублей

Оппозиционера признали виновным в организации несанкционированной массовой акции в Москве.

Решением Тверского районного суда российской столицы известный оппозиционер Алексей Навальный был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Как сообщает "Дождь", Навального признали виновным в организации несанкционированной массовой акции в Москве. Суд признал его виновным в нарушении по статье "Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если ужшкммт они повлекли нарушение общественного порядка".

Всего же Тверской суд рассматривает два обвинения Навальному: также ему вменяют статью "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Во время заседания Навальный попросил вызвать в суд премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Я хочу вызвать в суд реального организатора вчерашнего митинга. Он сможет объяснить, почему столько людей вышли вчера на улицы", — сказал оппозиционер.

Как писал TopNews, 26 марта в Москве прошла несанкционированная акция протеста против коррупции, в которой приняли участие примерно 7-8 тысяч человек. Оппозиционера Алексея Навального задержали через 20 минут после начала акции у станции метро "Маяковская".