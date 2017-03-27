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Кремль: организаторы акции "Он нам не Димон" подкупали подростков

Опубликовано 27.03.17 15:34 Кремль: организаторы акции "Он нам не Димон" подкупали подростков

Власти проверяют информацию об участии подростков в митинге за вознаграждение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что есть сведения о том, что несовершеннолетним участникам протестной акции в Москве, которая прошла в воскресенье, обещались денежные компенсации в случае их задержания, пишут "Ведомости".

 «Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды», – сказал Песков. По его словам, «есть определенные подтверждения тому».

Песков добавил, что эти сведения уже ужшкммт получили "определённые подтверждения", и подчеркнул, что они могут быть обнародованы, если органы защиты правопорядка "посчитают это необходимым".

Ранее в понедельник в Кремле выразили сожаление в связи с тем, что участники несанкционированных митингов, прошедших 26 марта в Москве и других городах страны, не захотели провести их на альтернативных площадках. Власти уважают право граждан высказывать свою гражданскую позицию, но только в рамках, предусмотренных законодательством, подчеркнул Песков, слова которого приводит Лента.ру.

«Но мы не можем проявлять такого же уважения к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение», — сказал он, отметив, что вводили в заблуждение «по сути детей» и таким образом подвергали их жизнь опасности.

В воскресенье, 26 марта, в России прошли митинги против коррупции. В Москве, по данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек, один полицейский был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. По последним данным, в Москве было задержано более 1000 человек.
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