YouTube ВИДЕО: убийство Вороненкова снимал загадочный оператор (ФОТО, ВИДЕО)

Блогеры нашли на Ютуб ВИДЕО доказательства, что киллер Павел Паршов мог действовать не один.

На популярном видеохостинге YouTube опубликовано видео с места убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, на котором видно, как сразу после покушения загадочный оператор снимает место преступления и спустя несколько минут покидает его с напарником.

На действия неизвестных обратил внимание политолог Владимир Корнилов.

"Вот у кого должны быть уникальные кадры с места убийства Вороненкова! Обратите внимание, буквально на первых же минутах после ужшкммт выстрелов (раньше милиции) появляется оператор - судя по всему, с довольно хорошей камерой. Капюшон все это время не убирает", - пишет Корнилов в Facebook.

На видео видно, как сначала оператор снимал общий план, затем - киллера, после чего перешел ближе к перекрестку и стал снимать жертву.

Спустя некоторое время "какой-то рыжий тип" подошел к оператору, что-то ему сказал и они оба спешно покинули место преступления.

"Профессиональная съемочная группа какого-нибудь ТВ, случайно оказавшаяся на месте преступления? Ну, вот убейте - не поверю, что в таком случае они уехали бы, обладая уникальной возможностью снять все до конца. Просто туристы? Тогда как понять эти указания снять жертву? Может, снимали для отчета заказчику? Потому данных кадров и было достаточно?" - предположил автор поста.

На YouTube ВИДЕО видно, что сразу после убийства Вороненкова место преступления снимал загадочный оператор

Между тем, известный уральский блогер Валентин Дегтерев обнаружил "настоящих заказчиков убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова".

Как сообщает «URA.RU», в адрес редакции которой Дегтерев прислал письмо, киллер Павел Паршов мог действовал не один. Подельником Паршова уральский исследователь считает его друга и сослуживца Романа Железнова.

Как выяснил Дегтерев, Паршов во время службы в батальоне «Азов» познакомился с Железновым, который до 2014 года жил в Москве и состоял в националистических движениях.

«Есть общая фотография карателей этого батальона. На фотографии Павел Паршов (с позывным Боксер) и его командир (в центре) Роман Железнов (Зухель)», — отмечает уралец.

Он также уверяет, что Роман Железнов все время был на месте преступления — у отеля где убили Дениса Вороненкова. Об этом Железнов сам сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Изучив видео с места преступления, Дегтерев пришел к выводу, что сбежавшего на Украину экс-депутата не охраняли постоянно.

«Охранник хранил оружие в сумке, что помешало ему применить оружие для защиты клиента. По манере ходьбы Вороненкова и охранника можно понять, что они не заметили бегущего Паршова», — отметил исследователь.

Он также предупредил, что теперь вдова Вороненкова Мария Максакова находится в большой опасности.

«Убийство было осуществлено украинскими фашистами из числа бывших карателей. Для устрашения населения, кровавое убийство специально было устроено в рамках акции так называемой „блокады Донбасса“. А значит, вдова Вороненкова Мария Максакова теперь уже окончательно „приговорена“. Она будет убита теми же людьми». — считает Дегтерев.

YouTube ВИДЕО: уральский блогер считает, что Паршов мог действовать не один

Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта.

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступление "актом терроризма со стороны России".

28-летний киллер Павел Паршов позже скончался в больнице. СМИ сообщали, что на теле убийцы нашли следы старого пулевого ранения в живот, а при нем была пуля, которую он, вероятно, носил с собой как талисман.

У киллера также было при себе удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией.