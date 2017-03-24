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В Сети появилось видео нападения боевиков ИГИЛ на часть Росгвардии в Чечне

Опубликовано 24.03.17 20:46 В Сети появилось видео нападения боевиков ИГИЛ на часть Росгвардии в Чечне

Ранее ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на войсковую часть Росгвардии в Чечне, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на мониторинговую группу SITE Intel со ссылкой на Amaq (информационная служба ИГ).

В распоряжении Лайфа появились кадры данного нападения. На записи с камеры наблюдения по территории объекта пробегают несколько человек. Предположительно, это напавшие боевики. Один из них, уже с автоматом, спускается прямо рядом с камерой ужшкммт с забора или наблюдательной вышки.

Напомним, нападение было совершено в ночь на 24 марта. Террористы проникли на объект в станице Наурской Чеченской Республики. В результате нападения шестеро росгвардейцев убиты, трое ранены. Сейчас они находятся в лечебных учреждениях Грозного, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе боя все нападавшие уничтожены, их личности установлены.

Следственный комитет возбудил по факту нападения уголовное дело. Расследование ведется по статьям 317, 208, 222 и 226 УК РФ.
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