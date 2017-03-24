 
TOP 10

1 "Он мертвый лежит!": появилось новое ВИДЕО убийства Вороненкова

2 СМИ опубликовали ФОТО предполагаемого убийцы Вороненкова

3 Эксперты назвали три сценария и сроки возможной отставки Медведева

4 Владиславу Суркову приписывают новый гештальт-роман про президента Дракона (ФОТО)

5 Под Харьковым продолжают греметь взрывы. Порошенко просит помощи у НАТО (ВИДЕО)

6 "Девочка лаяла и кричала мужским голосом": школьников напугали сеансом экзорцизма (ВИДЕО)

7 В Чечне боевики напали на часть Росгвардии: шесть погибших

8 В МВД Украины назвали убийцу Вороненкова агентом спецслужб РФ. СМИ выяснили его имя (ВИДЕО)

9 В Сирии танк Т-62 остался цел после попадания ракеты ИГИЛ (ВИДЕО)

10 Герой "Холостяка" Илья Глинников оказался в инвалидном кресле (ФОТО)

Новости наших партнеров

СМИ узнали о срыве сделки по продаже украинских активов Сбербанка

Опубликовано 24.03.17 11:45 СМИ узнали о срыве сделки по продаже украинских активов Сбербанка

Переговоры по продаже дочерних структур Сбербанка на Украине сорвались.

Покупатели дочерних структур российских госбанков на Украине спешат воспользоваться обострением ситуации вокруг них в надежде приобрести активы дешевле. Как стало известно "Коммерсанту", ценовое предложение потенциальных покупателей ВТБ (Украина) снизилось до $50 млн, а крупнейшая сделка по продаже украинских структур Сбербанка в последний момент сорвалась. Исходно обсуждалась цена в $680 млн, но украинская сторона попыталась сделать частью сделки продажу Липецкой ужшкммт кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen президента страны Петра Порошенко.

О развале сделки по продаже украинского Сбербанка рассказали два источника. По словам одного из них, переговоры активизировались в декабре, после того как с украинской стороны к ним присоединились управляющий директор ICU Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов. По данным другого источника издания, бенефициаром является президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский. Инвестгруппа ICU — консультант Roshen по покупке и продаже активов, в 2007-2014 годах ее совет директоров возглавляла нынешний руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Ярославский — основной претендент на украинский Сбербанк. Информация об интересе бизнесмена к активу впервые появилась в мае 2016 года. С тех пор переговоры велись с переменным успехом. Стороны были близки к достижению договоренностей дважды, но сначала Сбербанк потребовал обеспечение в виде личного поручительства Ярославского, на что тот не согласился, а потом "в дело вмешалась большая политика".

Сделка по продаже украинского Сбербанка, по данным источников газеты, была заблокирована на президентском уровне. Исходно было предложено $680 млн, но после озвученной стоимости ЛКФ в $250 млн при реальной не более $120-140 млн переговоры потеряли всякий смысл для российской стороны. Результатом стало объявление 20 января Roshen об остановке производства ЛКФ и о планах по консервации объектов с апреля.
Другие материалы по этой теме

Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на деньги клиента

Сбербанк первым в России введет комиссию за снятие наличных с карт Visa

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга