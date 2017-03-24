СМИ узнали о срыве сделки по продаже украинских активов Сбербанка

Переговоры по продаже дочерних структур Сбербанка на Украине сорвались.

Покупатели дочерних структур российских госбанков на Украине спешат воспользоваться обострением ситуации вокруг них в надежде приобрести активы дешевле. Как стало известно "Коммерсанту", ценовое предложение потенциальных покупателей ВТБ (Украина) снизилось до $50 млн, а крупнейшая сделка по продаже украинских структур Сбербанка в последний момент сорвалась. Исходно обсуждалась цена в $680 млн, но украинская сторона попыталась сделать частью сделки продажу Липецкой ужшкммт кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen президента страны Петра Порошенко.

О развале сделки по продаже украинского Сбербанка рассказали два источника. По словам одного из них, переговоры активизировались в декабре, после того как с украинской стороны к ним присоединились управляющий директор ICU Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов. По данным другого источника издания, бенефициаром является президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский. Инвестгруппа ICU — консультант Roshen по покупке и продаже активов, в 2007-2014 годах ее совет директоров возглавляла нынешний руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Ярославский — основной претендент на украинский Сбербанк. Информация об интересе бизнесмена к активу впервые появилась в мае 2016 года. С тех пор переговоры велись с переменным успехом. Стороны были близки к достижению договоренностей дважды, но сначала Сбербанк потребовал обеспечение в виде личного поручительства Ярославского, на что тот не согласился, а потом "в дело вмешалась большая политика".

Сделка по продаже украинского Сбербанка, по данным источников газеты, была заблокирована на президентском уровне. Исходно было предложено $680 млн, но после озвученной стоимости ЛКФ в $250 млн при реальной не более $120-140 млн переговоры потеряли всякий смысл для российской стороны. Результатом стало объявление 20 января Roshen об остановке производства ЛКФ и о планах по консервации объектов с апреля.