 
TOP 10

1 СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину на три года

2 СМИ озвучили шокирующую версию крушения ТУ-154 в Сочи

3 В Раменском авиадиспетчер зарезал семью, поджог квартиру и покончил с собой

4 Ученые заявили о неизбежности столкновения Земли и Марса и назвали сроки

5 Reuters узнал о новых жертвах спецоперации в Сирии из числа россиян

6 Студентка МГУ рассказала, как делают на ТВ скандальные ВИДЕО о "безграмотной молодежи"

7 Лишенная прав Мара Багдасарян выложила ФОТО за рулем автомобиля (ФОТО, ВИДЕО)

8 ВИДЕО из спальни 2-летних близнецов собрало свыше 67 млн просмотров

9 Во время поединка боец показал чудо-прием, зависнув в воздухе

10 В Куршевеле ограбили дачу Михаила Прохорова

Новости наших партнеров

Британские ученые: GPS-навигаторы отключают мозг человека

Опубликовано 22.03.17 18:19 Британские ученые: GPS-навигаторы отключают мозг человека

Ученые заявили, что GPS заставляет мозг "лениться", и "отключает" те его функции, которые отвечают за ориентацию в пространстве.

Специалисты из Университета Кента в Великобритании в ходе исследований выяснили, что при использовании GPS-навигатора человек перестает самостоятельно ориентироваться в пространстве, а некоторые участки мозга «отключаются». Данные ученых о влияние GPS на головной мозг человека были обнародованы в журнале Nature Communications. Выдержки приводит ИА REGNUM.

В ходе исследования, участниками которого стали более 20 человек, специалисты наблюдали за работой мозга с помощью функциональной МРТ. Добровольцы в Лондоне должны были самостоятельно найти адрес ужшкммт или пройти по пути, который показывал им компьютер.

Результаты обследования показали, что навигатор вызывал в мозге человека чувство «расслабленности», тем самым значительно снижая активность мозговой деятельности.

При этом, когда добровольцы искали адрес самостоятельно, в мозгу людей активировались такие участки, как гиппокамп и префронтальная кора, отвечающие за навигацию и принятие решений.

В некоторых испытаниях участникам нужно было найти свой путь к месту назначения, указав левый или правый поворот на каждом перекрестке. В других они должны были просто нажать кнопку и следовать пути, который предложит компьютер. Исследователи тем временем следили за работой гиппокампа и префронтальной коры мозга, которая участвует в принятии решений, пишет "Газета.ру".

Оказалось, что, когда участники перемещались самостоятельно, деятельность гиппокампа и префронтальной коры была тесно связана с тем, какие решения относительно маршрута они принимали. Например, когда добровольцы попадали на новую улицу, мозг отслеживал изменения в количестве доступных путей, которые мог построить. Если нужно было идти в обход, увеличивалась активность префронтальной коры, что свидетельствовало о повышении активности в связи с трудностями планирования нового маршрута.

Однако когда участники следовали инструкциям компьютера, эти области мозга были активны куда меньше.

Впрочем, у этого явления есть и положительные стороны. Переложив сложную умственную задачу на устройство, можно высвободить ресурсы для других целей. Современные дети, выросшие со смартфонами в руках, могут развить совершенно другой набор навыков по сравнению с людьми, которые сначала научились ориентироваться в естественной среде самостоятельно и запоминать информацию, а не искать ее в интернете.
Другие материалы по этой теме

Песков признал некорректную работу приборов с GPS в районе Кремля

Ученые нашли ген, отвечающий за старение мозга

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга