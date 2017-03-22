Британские ученые: GPS-навигаторы отключают мозг человека

Ученые заявили, что GPS заставляет мозг "лениться", и "отключает" те его функции, которые отвечают за ориентацию в пространстве.

Специалисты из Университета Кента в Великобритании в ходе исследований выяснили, что при использовании GPS-навигатора человек перестает самостоятельно ориентироваться в пространстве, а некоторые участки мозга «отключаются». Данные ученых о влияние GPS на головной мозг человека были обнародованы в журнале Nature Communications. Выдержки приводит ИА REGNUM.

В ходе исследования, участниками которого стали более 20 человек, специалисты наблюдали за работой мозга с помощью функциональной МРТ. Добровольцы в Лондоне должны были самостоятельно найти адрес ужшкммт или пройти по пути, который показывал им компьютер.

Результаты обследования показали, что навигатор вызывал в мозге человека чувство «расслабленности», тем самым значительно снижая активность мозговой деятельности.

При этом, когда добровольцы искали адрес самостоятельно, в мозгу людей активировались такие участки, как гиппокамп и префронтальная кора, отвечающие за навигацию и принятие решений.

В некоторых испытаниях участникам нужно было найти свой путь к месту назначения, указав левый или правый поворот на каждом перекрестке. В других они должны были просто нажать кнопку и следовать пути, который предложит компьютер. Исследователи тем временем следили за работой гиппокампа и префронтальной коры мозга, которая участвует в принятии решений, пишет "Газета.ру".

Оказалось, что, когда участники перемещались самостоятельно, деятельность гиппокампа и префронтальной коры была тесно связана с тем, какие решения относительно маршрута они принимали. Например, когда добровольцы попадали на новую улицу, мозг отслеживал изменения в количестве доступных путей, которые мог построить. Если нужно было идти в обход, увеличивалась активность префронтальной коры, что свидетельствовало о повышении активности в связи с трудностями планирования нового маршрута.

Однако когда участники следовали инструкциям компьютера, эти области мозга были активны куда меньше.

Впрочем, у этого явления есть и положительные стороны. Переложив сложную умственную задачу на устройство, можно высвободить ресурсы для других целей. Современные дети, выросшие со смартфонами в руках, могут развить совершенно другой набор навыков по сравнению с людьми, которые сначала научились ориентироваться в естественной среде самостоятельно и запоминать информацию, а не искать ее в интернете.