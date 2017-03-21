Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: Медведев утвердил повышение социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%

Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости: со следующего месяца пенсионеры в России будут получать повышенные выплаты.

Индексация пенсий в 2017 году, последние новости сегодня: Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий на 1,5%

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,015, то есть на 1,5%. Соответствующий документ, подписанный 16 марта, был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015", - сказано в постановлении.

Как говорится в пояснительной записке к проекту Минтруда, индекс роста прожиточного минимума ужшкммт пенсионера в нашей стране за 2016 год составил 1,015, поэтому было предложено провести индексацию с тем же коэффициентом.

Повышение пенсий с 1 апреля 2017 года в России затронет и категорию военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.

Как отмечают в Минтруде, соответствующая индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек - получатели социальных пенсий. При этом средний размер социальной пенсии поднимется на 129 рублей и после повышения составит 8 тыс. 774 рубля.