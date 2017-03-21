 
TOP 10

1 СМИ озвучили шокирующую версию крушения ТУ-154 в Сочи

2 Павел Дуров "взорвал" "ВКонтакте" своим ФОТО в образе шахида

3 Киборг Рокфеллер: медики раскрыли тайну скончавшегося миллиардера

4 Порошенко назвал имена диверсантов, ответственных за срыв транша МВФ

5 Архивное ФОТО голой Ренаты Литвиновой опубликовали в Сети

6 Жены олигархов устроили давку на концерте украинской группы "Грибы" в Москве

7 Штаб боевиков ИГИЛ расстреляли 130 ракет реактивной артиллерии САР (ВИДЕО)

8 "Дебил из многодетной семьи": Божена Рынска оскорбила ребенка, попавшего под джип в Питере

9 Уфологи обнародовали ВИДЕО уничтожения древнего спутника пришельцев

10 Бузова "взорвала" Сеть, выйдя на сцену театра в нижнем белье (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: Медведев утвердил повышение социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%

Опубликовано 21.03.17 23:45 Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: Медведев утвердил повышение социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%

Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости: со следующего месяца пенсионеры в России будут получать повышенные выплаты.

Индексация пенсий в 2017 году, последние новости сегодня: Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий на 1,5%

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,015, то есть на 1,5%. Соответствующий документ, подписанный 16 марта, был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015", - сказано в постановлении.

Как говорится в пояснительной записке к проекту Минтруда, индекс роста прожиточного минимума ужшкммт пенсионера в нашей стране за 2016 год составил 1,015, поэтому было предложено провести индексацию с тем же коэффициентом.

Повышение пенсий с 1 апреля 2017 года в России затронет и категорию военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.

Как отмечают в Минтруде, соответствующая индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек - получатели социальных пенсий. При этом средний размер социальной пенсии поднимется на 129 рублей и после повышения составит 8 тыс. 774 рубля.
Другие материалы по этой теме

С 1 апреля 2017 года российским пенсионерам повысят пенсии

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга