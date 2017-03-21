Курс доллара на сегодня, 22 марта 2017: Греф дал прогноз по курсу рубля на конец 2017 года

Курс валют на сегодня, 22 марта 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и повысил курс евро на сегодня, 22 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро к рублю на среду поднялся на 3,52 копейки и составил 61,7308 рубля, курс доллара на 22 марта 2017 уменьшился на 5,24 копейки — до 57,2323 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), на среду снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,3 копейки - до 59,2566 рубля.

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Глава Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для больших курсовых колебаний рубля и ожидает ужшкммт в текущем году курс на уровне 57-60 рублей за доллар.

"В последнее время цена на нефть так как раньше не коррелируется с курсом. Если не будет каких-то геополитических коллизий и новых "черных лебедей", я бы точно не ожидал каких-то очень больших колебаний, и я думаю, что порог колебаний на уровне 57-60 (рублей за доллар - ред.) - это то, что мы сможем увидеть на рынке", - цитирует Грефа ТАСС.

По его словам, самой правильной сейчас является стратегия,"жить спокойно и не переживать" на тему движения валютных курсов.