После того, как Павел Дуров разбил телефон, он "взорвал" "ВКонтакте" своим ФОТО в образе шахида

Павел Дуров появился во Вконакте" в образе террориста

После того, как Павел Дуров разбил телефон видеоблогеру из Санкт-Петербурга, основатель "ВКонтакте" вызвал настоящий переполох в Сети, поменяв свою аватарку в соцсети на фотожабу, где он запечатлен в образе террориста.

На картинке он нержит в левой руке предмет, похожий на оружие, а правой рукой показывает исламский жест "такбир", означающий радость во славу Аллаха.

Фотожаба ужшкммт с Дуровым представляет собой коллаж: на оригинальном снимке изображен смертник запрещенного в России "Исламского государства", а надпись внизу гласит "Абу Зубейр аль-Аджали — да примет его Аллах — совершивший операцию истишхадия (самоподрыв) в районе Вади Хаджар", уточняет Lenta.ru.

Сам бизнесмен никак не прокомментировал свою "смену имиджа", и в результате многие подписчики предположили, что страничка Дурова была взломана хакерами. Другие же принялись шутить, что он решил вступить в одну из экстремистских группировок.

Как пишет "МК", на самом деле все началось с того, что 18 марта Павел Дуров опубликовал в своем Twitter новую фотографию на паспорт и пошутил, что похож на ней на террористов, которые любят использовать созданное им приложение Telegram. После этого юзеры отметили, что бизнесмен действительно походит на человека арабского происхождения или даже шахида.

My new passport photo is strangely suitable for media articles about terrorists using Telegram 🤔 pic.twitter.com/CVif7l626m