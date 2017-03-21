После того, как Павел Дуров разбил телефон, он "взорвал" "ВКонтакте" своим ФОТО в образе шахида

Павел Дуров во "Вконтакте" сменил аватарку, вызвав переполох в соцсетях.

Павел Дуров появился во Вконакте" в образе террориста

После того, как Павел Дуров разбил телефон видеоблогеру из Санкт-Петербурга, основатель "ВКонтакте" вызвал настоящий переполох в Сети, поменяв свою аватарку в соцсети на фотожабу, где он запечатлен в образе террориста.

На картинке он нержит в левой руке предмет, похожий на оружие, а правой рукой показывает исламский жест "такбир", означающий радость во славу Аллаха.

Первое интервью Дурова иракскому ТВ об успехах Telegram pic.twitter.com/VgjEFxqdur — Никита Лихачёв (@Niketas) 20 марта 2017 г.

Фотожаба ужшкммт с Дуровым представляет собой коллаж: на оригинальном снимке изображен смертник запрещенного в России "Исламского государства", а надпись внизу гласит "Абу Зубейр аль-Аджали — да примет его Аллах — совершивший операцию истишхадия (самоподрыв) в районе Вади Хаджар", уточняет Lenta.ru.

Кстати, вот оригинальное лицо, которое скрывается под лицом Дурова на фотожабе pic.twitter.com/RGTCDbElZt — Д///ИХАД (@tvjihad) 21 марта 2017 г.

Сам бизнесмен никак не прокомментировал свою "смену имиджа", и в результате многие подписчики предположили, что страничка Дурова была взломана хакерами. Другие же принялись шутить, что он решил вступить в одну из экстремистских группировок.

Как пишет "МК", на самом деле все началось с того, что 18 марта Павел Дуров опубликовал в своем Twitter новую фотографию на паспорт и пошутил, что похож на ней на террористов, которые любят использовать созданное им приложение Telegram. После этого юзеры отметили, что бизнесмен действительно походит на человека арабского происхождения или даже шахида.

My new passport photo is strangely suitable for media articles about terrorists using Telegram 🤔 pic.twitter.com/CVif7l626m — Pavel Durov (@durov) 18 марта 2017 г.

После этого над снимком Дурова подшутили участники Telegram-чата "Д///ИХАД", посвящённого обсуждению деятельности террористов на Ближнем Востоке в целом. В результате появилась фотожаба на кадр якобы с иракского телевидения.

Через несколько дней фотография Дурова-террориста была опубликована на его официальной странице "Вконтакте". При этом некоторые связывают такое "обновление" с неполадками, наблюдавшимися в сосети минувшей ночью. Уточняется, что во время сбоя любому пользователю стали доступны функции администраторов и разработчиковю

"Дуров вернул себе админку", "Вконтакт Акбар", "Хакнули ВК, респект)", "Когда собрался взрывать сервера ВК", – шутят пользователи в комментариях к снимку.

Вместе с тем, сторонники запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) активно обсуждают новую аватарку основателя Telegram Павла Дурова на его странице в социальной сети "ВКонтакте": на картинке он представлен в образе шахида.

Некоторые исламисты действительно поверили в реальность фотографии и обрадовались тому, что бизнесмен стал приверженцем радикального ислама.

Другой муджахид распространяет ссылку на аккаунт Дурова в Telegram, чтобы сторонники ИГ могли выразить ему благодарность за мессенджер pic.twitter.com/zkj007wdRT — Д///ИХАД (@tvjihad) 21 марта 2017 г.

Сторонники ИГИЛ также начали распространять ссылку на аккаунт Дурова в Telegram для того, чтобы муджахиды могли выразить ему благодарность за создание защищенного мессенджера.