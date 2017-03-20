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Робби Уильямс готов представлять Россию на конкурсе «Евровидение»

Опубликовано 20.03.17 22:20 Робби Уильямс готов представлять Россию на конкурсе «Евровидение»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также народный артист России Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали сообщение о подготовке запрета российской участнице Юлии Самойловой въезда на Украину.

Британский певец Робби Уильямс в эфире Первого канала заявил, что хотел бы представлять России на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом собщают РИА Новости.

«Я обожаю Евровидение. Там всё так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на Евровидении — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», — заявил музыканта.

Ранее TopNews писал, что СБУ подготовила документ о запрете въезда на территорию ужшкммт страны участнице песенного конкурса «Евровидение» от России Юлии Самойловой. Отец певицы назвал нечестным возможный запрет въезда Самойловой на Украину.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, возможна ли замена участника от России, Песков заявил: «Это вопрос к Первому каналу». 

Позднее Первый канал отказался комментировать ситуацию с допуском певицы Юлии Самойловой на Украину, пишет "Газета.Ru". Более того команда певицы еще не получала никаких уведомлений об отказе исполнительнице во въезде на Украину. 

"Мы заняты исключительно подготовкой артиста к выступлению, никакой подобной информации до нас не доходило. Все, что мы реально сможем сделать, мы сделаем. Каждый должен заниматься своим делом. Мы занимаемся именно творческой частью", - цитирует ТАСС его слова.

Между тем народный артист России Лев Лещенко назвал ситуацию с решением СБУ абсурдом, а чиновников, принявших решение, невменяемыми, пишет портал Ura.ru

«Невменяемые люди. Наверное, кого-то там заклинило», — считает Лещенко. Кроме этого, Лещенко призвал российскую сторону отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение», которое пройдет в Киеве в мае этого года. Его поддержал продюсер Иосиф Пригожин.

Напомним, что участница конкурса Евровидение-2017 от России Юлия Самойлова и ее супруг Алексей Таран оказались в списке врагов Украины на сайте «Миротворец». Это связано с тем, что певица поддержала воссоединение Крыма с Россией и даже дала на полуострове несколько концертов «без разрешения» Киева.
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