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СБУ запретит въезд Самойловой в страну

Опубликовано 20.03.17 19:33 СБУ запретит въезд Самойловой в страну

Глава ведомства считает, что "закон должен быть для всех один", и призывает не пускать певицу в страну.

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну участнице "Евровидения" от России Юлии Самойловой, передают РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Василия Грицак.

«На эту минуту решение о ее запрете въезда еще не принято, но открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен», — сказал он.

"Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины, и власти, и ужшкммт евроатлантической интеграции. Моя позиция четкая, я считаю, что она не должна приезжать на Украину ", — сказал он.

Грицак также добавил, что его позиция как главы СБУ четкая: "закон должен быть один для всех".

Напомним, Юлия Самойлова с песней Flame is Burning планировала представить Россию на конкурсе «Евровидение-2017», который в мае пройдет в Киеве. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

В Киеве ранее предупредили, что могут не допустить Самойлову до выступления. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко и вовсе призвал привлечь певицу к ответственности за визит в Крым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал тему конкурса не политизировать. Издание Deutsche Welle предупредило, что недопуск Самойловой к конкурсу обернется для Украины громким скандалом. Более того в Кремле исключили возможность замены Самойловой на другого исполнителя.

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. Решение отправить на конкурс Самойлову вызвало резкую критику в Киеве. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму.
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