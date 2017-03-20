Курс доллара на сегодня, 20 марта 2017: доллар на этой неделе протестирует минимумы - эксперты

Курс валют на сегодня, 20 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 20 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 марта 2017 составляет 57,93 руб., курс евро на сегодня равен 62,37 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,24 руб. при покупке и 59,36 руб. при продаже банком, курс евро на 20 марта 2017 равен 60,32 руб. и 63,82 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам старшего ужшкммт аналитика Альпари Анны Бодровой, российская национальная валюта подошла к новой мартовской неделе в неплохом состоянии, вернувшись впервые за несколько недель к плотной корреляции с нефтью.

"Пока баррель находится в пределах 50,5-52,5 доллара, рубль вряд ли будет технично отрабатывать поступающие неоднородные новости. Однако техническая картина вполне позволяет баррелю Brent пройти в область 49,75 долларов, если психологически важный рубеж в 50 долларов за "бочку" будет пробит", - цитирует аналитика "Российская Газета".

Также новая торговая неделя ознаменуется открытием налогового периода: основные выплаты НДС, акцизов и НДПИ придутся на период до 27 марта включительно.

"Это значит, что пиковый период спроса на рубли будет отмечаться 23 и 24 марта", - отмечает Бодрова.

Кроме того, 24 марта состоится очередное заседание Центробанка РФ по ключевой ставке. В случае, если будет принято решение сохранить этот показатель на прежнем уровне, то произойдет еще одна волна укрепления рубля за счет активизации торгов carrytrade вплоть до 56,5-57 рублей за доллар.

"В прошлую фазу роста курса рубля нужное "дно" по доллару так и не было достигнуто, но это не значит, что рынок про него забыл. Оттуда способны начаться планомерные покупки американской валюты в область уже сформированной цели на 60-62 рублей. Впрочем, это только один из сценариев развития событий. Итак, для доллара США вероятный диапазон движения на неделю составляет 57,6 рублей, а для евро - 61,8-63,3 рубля", - констатирует аналитик.