СМИ: топ-менеджера «Роскосмоса» Евдокимова «заказали» подельники

Бывшего топ-менеджера корпорации "Роскосмос” Владимира Евдокимова нашли мёртвым в своей камере в СИЗО со следами ножевых ударов в районе груди.

Источники "Интерфакса", близко знакомые с ситуацией, предполагают, что топ-менеджер по качеству и надёжности корпорации "Роскосмос” Владимир Евдокимов, был убит в СИЗО по "заказу” лиц, против которых он мог дать показания следствию.

Как пояснил информатор, «недоброжелатели опасались, что Евдокимов может назвать их имена в ходе сотрудничества со следствием и раскрыть следствию их преступные схемы».

Также отмечается, что версия убийства Владимира Евдокимова в СИЗО из-за его возможности дать показания против ужшкммт неких лиц в деле о многомиллионных хищениях, предварительно рассматривается следствием как основная. Хотя, добавляет источник, это могли быть и люди и из других сфер, с которыми покойный Евдокимов имел дело, и мог дать показания начав сотрудничать со следствием.

Тем временем, как сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которая контролирует соблюдение прав человека в СИЗО, ИВС и колониях, Вадим Горшенин агентству "Ридус", внезапная смерть Евдокимова может быть связана с неподходящими условиями содержания в СИЗО, куда его поместили по решению Басманного суда.

«В деле об убийстве Владимира Евдокимова самое главное — понять причины. А она, как нам кажется, в немалой степени заключается в немотивированных со стороны переводах заключенных из одной камеры в другую. Евдокимов ранее сидел в камере со своими сверстниками, по большей части. Месяц назад его перевели в камеру к молодняку. Почему, в связи с чем, не ясно, мы можем только догадываться. Давление следствия? Неоплата оперативным работникам СИЗО камеры поспокойней?», — заявил Горшенин.

Правозащитник отметил, что ОНК Москвы готовит по этому случаю специальное заявление, которое ограничит возможность администрации переводить заключенных из камеры в камеру по своему усмотрению.

В свою очередь член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что тело Евдокимова было обнаружено в туалете его камеры. По ее словам, характер ран говорит, что они могли быть нанесены им самим или его сокамерниками.

Официальный представитель столичной прокуратуры Елена Россохина заявила, что Евдокимов умер насильственной смертью. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи уже начали допрашивать сокамерников бывшего топ-менеджера «Роскосмоса».

Напомним, что бывшего топ-менеджера корпорации "Роскосмос” Владимира Евдокимова нашли мёртвым в своей камере в СИЗО со следами ножевых ударов в районе груди.