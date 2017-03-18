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Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Евдокимов с колотыми ранениями найден мертвым в СИЗО

Опубликовано 18.03.17 12:56 Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Евдокимов с колотыми ранениями найден мертвым в СИЗО

Названа причина смерти бывшего исполнительного директора «Роскосмоса» в СИЗО. Следствие раскрыло подробности случившегося.

Бывший исполнительный директор «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью РСК «МиГ» на 200 млн руб., найден мертвым в одной из камер СИЗО на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена столичной общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

«Есть подтверждение, что Владимир Евдокимов действительно умер в камере СИЗО № 5, однако причина смерти на данный момент неизвестна», — сказала Меркачева.

По информации источника РЕН-ТВ, экс-топ-менеджер «Роскосмоса» был убит. Его тело, добавил собеседник, нашли в общей камере утром в субботу, 18 марта. Это произошло в 04:00 мск.

Следственный комитет возбудил ужшкммт уголовное дело об убийстве по факту гибели исполнительного директора по контролю за качеством и надежностью госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова, сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

Евдокимов погиб от двух ножевых ранений в области сердца. Начальник Управления ФСИН по Москве Сергей Мороз назначил служебную проверку по факту смерти Евдокимова.

Евдокимов был заключен под стражу в декабре прошлого года. Он обвинялся по делу о хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" на 200 млн рублей. Басманный суд Москвы продлил меру пресечения ему и его предполагаемому сообщнику - бывшему директору ЗАО "Научно-технический центр" Александру Золину - до 30 апреля этого года. Свою вину чиновники не признают.

Ранее по данному уголовному делу были арестованы замгендиректора ПАО "Туполев" (входит в состав ОАО "ОАК") Егор Носков и бывший гендиректор ОАО "МиГ-Рост" Алексей Озеров. Они обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле в Москве площадью 22 тыс. кв. метров, который затем был перепродан. На протяжении десятка лет комплекс сдается в аренду, в том числе структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию. Кроме того, еще два фигуранта дела находятся в розыске.
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