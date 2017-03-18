YouTube ВИДЕО страшного падения фрирайдера со скалы попало Сеть

Ютуб ВИДЕО своего падения со скалы смоленский экстремал Иван Малахов выложил в Сеть.

Смоленский лыжника-экстремала Иван Малахов во время своего очередного спуска на этапе Freeride World Tour 2017 в Фибербруне (Австрия) сорвался со скалы. Однако, к счастью он не получил серьезных травм и опубликовал видео своего падения.

По словам спортсмена, причиной падения стал странный упругий снег.

«Ехать пришлось по упругой и твердой подложке, которая помноженная на жесткие лыжи буквально выстрелила в повороте, на повторе ужшкммт видно как лыжи попадают в стык лавинного отрыва и подложки. Все вместе стало причиной падения на отрыве большой скалы, основной удар пришелся в спину между рюкзаком и шортами, то есть основную нагрузку приняла защита спины. Падение было очень жестким, лыжи закрученные на 17 мгновенно отстегнулись, вероятно это самое жесткое падение на лыжах в соревнованиях за мою карьеру (больше 50 стартов). Дальше падал вниз крутой части горы, остановился только на выполаживании» — сообщил Иван на своей страничке в соцсети «ВКонтакте»

Добавим, что несмотря на то, что россиянин отделался только ушибами и несколько дней он не мог нормально ходить, Иван уже принял решение ехать на Аляску, чтобы поучаствовать в следующем этапе FWT.

Ютуб ВИДЕО: смоленский фрирайдер опубликовал ВИДЕО своего падения со скалы

Фрирайд — разновидность лыжного спорта. Его главное отличие от привычных заездов на лыжных трассах в том, что спортсмены спускаются с необорудованных диких склонов.