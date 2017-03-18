 
TOP 10

1 Госдеп США предупредил Киев о последствиях блокады Донбасса

2 "Спалили гриппозника": Сеть взорвало ФОТО заболевшего Медведева в горах

3 Трамп отказался пожать руку Меркель в Белом доме (ВИДЕО)

4 Бё выиграл спринт на 9-м этапе КМ по биатлону в Норвегии. Шипулин - 3-й (ВИДЕО)

5 СМИ: фонд Людмилы Путной финансируется из бюджета Москвы (ФОТО)

6 СМИ узнали, что случится после смерти королевы Великобритании

7 В Сингапуре мотоциклиста убило отвалившимся колесом грузовика (ВИДЕО)

8 Актриса Санди Картер шокировала непристойным нарядом (ФОТО, ВИДЕО)

9 Дарт Вейдер, Ургант: в Сети спародировали сорванное интервью корейского профессора (ВИДЕО)

10 Сеть шокировало ВИДЕО, как девушки станцевали тверк над гробом усопшего

Новости наших партнеров

YouTube ВИДЕО страшного падения фрирайдера со скалы попало Сеть

Опубликовано 17.03.17 23:08 YouTube ВИДЕО страшного падения фрирайдера со скалы попало Сеть

Ютуб ВИДЕО своего падения со скалы смоленский экстремал Иван Малахов выложил в Сеть.

Смоленский лыжника-экстремала Иван Малахов во время своего очередного спуска на этапе Freeride World Tour 2017 в Фибербруне (Австрия) сорвался со скалы. Однако, к счастью он не получил серьезных травм и опубликовал видео своего падения.

По словам спортсмена, причиной падения стал странный упругий снег.

«Ехать пришлось по упругой и твердой подложке, которая помноженная на жесткие лыжи буквально выстрелила в повороте, на повторе ужшкммт видно как лыжи попадают в стык лавинного отрыва и подложки. Все вместе стало причиной падения на отрыве большой скалы, основной удар пришелся в спину между рюкзаком и шортами, то есть основную нагрузку приняла защита спины. Падение было очень жестким, лыжи закрученные на 17 мгновенно отстегнулись, вероятно это самое жесткое падение на лыжах в соревнованиях за мою карьеру (больше 50 стартов). Дальше падал вниз крутой части горы, остановился только на выполаживании» — сообщил Иван на своей страничке в соцсети «ВКонтакте»

Добавим, что несмотря на то, что россиянин отделался только ушибами и несколько дней он не мог нормально ходить, Иван уже принял решение ехать на Аляску, чтобы поучаствовать в следующем этапе FWT.

Ютуб ВИДЕО: смоленский фрирайдер опубликовал ВИДЕО своего падения со скалы

Фрирайд — разновидность лыжного спорта. Его главное отличие от привычных заездов на лыжных трассах в том, что спортсмены спускаются с необорудованных диких склонов.
Другие материалы по этой теме

Создатель "Няш-мяша" опубликовал новый клип с Дианой Шурыгиной (ВИДЕО)

На Тайване автоледи убила мотоциклиста, столкнув его в пропасть (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга