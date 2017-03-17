"Снова Путин виноват": Forbes пишет, что Эрдоган устроил переполох в Голландии по заданию РФ

Президент РФ Владимир Путин пытается создать в мире «альтернативную систему псевдодемократических авторитарных правителей», частью которой являются президент Турции, уверены СМИ.

Разборки между Турцией и Голландией могут оказать влияние не только на внутриполитическую обстановку в этих двух странах. Как пишет ИноТВ со ссылкой на Forbes. По мнению издания, власти Турции намеренно устроили международный скандал, чтобы помочь Герту Вилдерсу победить на выборах в Нидерландах.

Автор статьи напоминает, что за пять дней до выборов в парламент Нидерландов власти этой страны отказались впустить ужшкммт в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который планировал возглавить митинг турков в Роттердаме, приуроченный к предстоящему конституциональному референдуму в Турции.

В ответ на отказ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал голландские власти «нацистами» и обвинил их в резне в Сребренице. Затем в Голландию незаконно проникла турецкий министр по делам семьи, которую задержали и сопроводили до границы с Германией. Турция закрыла своё посольство в Нидерландах и попросила посла этой страны покинуть турецкую территорию.

Forbes полагает, что эти события были подстроены турецкими властями с самого начала. Forbes отмечает, что последствия, которые эти события могли за собой повлечь, были полезны не только Эрдогану и Вилдерсу. Если бы благодаря сложившейся ситуации Вилдерс смог победить на выборах, стабильность и единство Европы пошатнулись бы. А вместе с ними — и сопротивление действиям Владимира Путина — «крёстного отца» националистических и популистских партий в Европе, которые выступают против Ангелы Меркель, играющей сейчас центральную роль в европейской политике.

По мнению издания, отношения Путина и Эрдогана становятся все ближе. Путин помогает авторитарным правителям, использующим популизм и национализм, игнорировать стандарты демократии, а в ответ они поддерживают «его гегемонию», добавляет ИА REGNUM.

«Мы все ожидали, что Россия вмешается в выборы в странах ЕС при помощи кибератак, фейковых новостей и кампаний по дезинформации. И она провела атаку, но с совершенно неожиданного и незащищённого фланга при помощи Эрдогана как посредника», — пишет Forbes.

Издание считает, что результатам переговоров Эрдогана и Путина в Москве может стать развал НАТО — «крестный отец» националистических и популистских партий в Европе Путин и авторитарный президент Эрдоган обсуждали поставки комплексов С-400 в Турцию.

Если сделка состоится, она станет беспрецедентным случаем в истории НАТО, поскольку кроме ЕС и США, Турции не от кого защищаться с помощью С-400. «Короче говоря, мы наблюдает за развалом НАТО, происходящем из-за махинаций Путина», — пишет Forbes.