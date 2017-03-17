Чендлер из «Друзей» шокировал воспоминанием, как избивал премьер-министра Канады

Американо-канадский актер Мэтью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале «Друзья», в детстве бил нынешнего премьера Канады Джастина Трюдо.

17 марта Мэтью Перри в эфире шоу Джимми Киммела рассказал, что в школе избивал канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Перри сообщил, что об этих эпизодах ему напомнил приятель Крис Мюррей, также учившийся с ними вместе, когда они, проживая в Канаде, ходили в пятый класс школы. Актер признался, что просто завидовал Трюдо и из-за этого совершал такие поступки, сообщает ИА REGNUM.

«Думаю, он (Трюдо — прим.) добивался успехов в спорте, в котором мы не преуспели. Это чистая зависть», — сообщил Мэтью Перри.

При этом артист ужшкммт объяснил, что его школьное поведение — не повод для гордости, он «не хвастается» и признает, что вел себя «ужасно». Актер пояснил, что не хвастается этим и считает, что совершал эти действия по глупости.

«Я был глупым ребенком», — подчеркнул Перри.

Когда у Перри спросили, не было ли у Трюдо телохранителей — ведь тогда его отец Пьер Эллиот Трюдо возглавлял правительство страны. Перри сказал, что охраны не было, и в шутку предположил, что именно драки с ним и его другом сделали Трюдо тем, кем он является сейчас, отмечают "Известия".

Джастин Трюдо занимает пост премьер-министра Канады с 4 ноября 2015 года. Когда будущий политик ходил вместе с Метью Перри и Крисом Мюрреем в школу, его отец, Пьер Эллиот Трюдо сам занимал этот важный пост, он был пятнадцатым премьер-министром Канады.