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Курс доллара на сегодня, 17 марта 2017: до начала марта можно забыть про курс рубля - эксперты

Опубликовано 17.03.17 08:11 Курс доллара на сегодня, 17 марта 2017: до начала марта можно забыть про курс рубля - эксперты

Курс валют на сегодня, 17 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 17 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 17 марта 2017 составляет 58,24 руб., курс евро на сегодня - 62,48 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 17 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 56,54 руб. при покупке и 59,66 руб. при продаже банком, курс евро на 17 марта 2017 равен 60,64 руб. и 64,14 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Член Совета директоров компании "Финэкспертиза" Агван Микаелян полагает, что курс рубля ужшкммт сегодня, 17 марта 2017, скорее всего, будет следовать за немного укрепившейся нефтью.

"При этом до 2-3 мая, даты, когда будет очередное заседание ФРС, на котором может быть принято решение о ставке, за курсом рубля можно практически не следить. Хотя, с другой стороны, есть три фактора, которые до этой даты будут все-таки оказывать некоторое влияние на национальную валюту", - отметил он. Слова специалиста приводит "Российская Газета".

По его словам, в ближайшее время наступит налоговый период, традиционно укрепляющий рубль. Вторым фавтором станут данные по стоимости нефти, и, наконец, третьим фактором - валютные интервенции государства.

Тем не менее, до мая в целом эксперт не ожидает глобальных скачков.

"Скорее всего, они будут в размере рубль - полтора к доллару. На сегодня, по сути, это уровень волатильности, уровень ежедневных колебаний, который ни у кого уже не вызывает никаких сердечных "курсовых" приступов", - добавил Макаелян.
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