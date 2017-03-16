YouTube ВИДЕО: в США скоростной поезд завалил снегом пассажиров на перроне

На опубликованном на Ютуб ВИДЕО видно, как состав просто протаранил сугробы на своём пути, окатив снегом ожидающих на станции людей.

15 марта 2017 года пользователь YouTube по имени Крейг Олесцевски опубликовал видео прибытия первого после открытия железной дороги поезда на станцию Райнклифф в Нью-Йорке. По словам мужчины, состав ехал быстрее обычного и просто таранил сугробы на своём пути.

Стоявшие на перроне пассажиры в большинстве своем видели надвигающуюся угрозу, но продолжали стоять близко к краю платформы и снимать происходящее.

YouTube ВИДЕО: скоростной ужшкммт поезд завалил снегом пассажиров на перроне в США

Пользователи Сети сильно удивились тому, что некоторые из пассажиров пренебрегли техникой безопасности.

"Меня поражает, как много нормальных людей не могут хотя бы интуитивно понимать действие базовых законов физики в реальном мире", — написал один из комментаторов.

Другой юзер предположил, что люди на видео не обратили внимание на приближающийся поезд, потому что смотрели в экраны своих телефонов.

Всего за сутки опубликованное Ютуб ВИДЕО посмотрели около полумиллиона человек.