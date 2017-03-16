США выложили в Сеть секретное ВИДЕО испытаний ядерного оружия

Власти США выложили в YouTube 750 фильмов об испытаниях ядерного оружия с 1945 по 1962 год.

Власти США рассекретили 750 фильмов об испытаниях ядерного оружия с 1945 по 1962 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider. Оцифрованные видеозаписи частично опубликованы в YouTube.

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Инициаторами проекта стали сотрудники Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса при Министерстве энергетики США во главе с физиком Грегом Спринггсом. Они восстановили некоторые пленки атмосферных ядерных испытаний, проведенных американцами. Специалисты подчеркнули, что записи пришлось оцифровать как можно скорее, поскольку материалы могли быть утрачены.

Как отмечает ужшкммт издание, за 55 лет США провели 210 ядерных испытаний, данные о которых зафиксированы на десяти тысячах видео. Большинство из них находились в секретных хранилищах. Экспертам понадобилось пять лет на то, чтобы собрать их в лаборатории.