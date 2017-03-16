Ученые нашли ген, отвечающий за старение мозга

Деятельность гена может быть напрямую связана со стрессовыми ситуациями, которые происходят в жизни человека.

Ученые обнаружили в человеческой ДНК необычный ген, мутации которого могут ускорить старение мозга в пожилом возрасте на десятки лет и или замедлить его с аналогичной силой, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Systems. Вдержки из нее приводит РИА Новости.

Аса Абелевич (Asa Abeliovich) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США) и его коллеги открыли один из потенциальных генов старения, сравнивая между собой образцы ДНК из почти двух тысяч кусочков ужшкммт мозга, пожертвованных ради науки людьми, умершими по естественным причинам и не страдавшими болезнью Аьцгеймера, рассеянным склерозом или другими нейродегенеративными расстройствами.

Изучая эти геномы, ученые сравнивали не только структуру самих генов, но и то, как активно их считывали клетки мозга. Это позволило раскрыть не только то, как различия в структуре генов влияли на работу коры и других слоев мозга, но и понять, как менялся характер их работы по мере старения организма.

Сопоставив то, как различался "рисунок" активности генов у разных пожилых людей, и то, как выглядела их кора, Абелевич и его коллеги выделили несколько участков ДНК, влиявших на скорость старения мозга. Сильнее всего, как показали расчеты биологов, на этот процесс влиял ген TMEM106B – участок ДНК, отвечающий за формирование связей между нервными клетками и их очистку от белкового "мусора". Даже небольшие мутации в его структуре сказывались на облике коры в пожилом возрасте, ускоряя или замедляя ее старение на несколько лет, выяснили ученые.

Например, у пожилых людей, имеющих две «плохие» копии гена TMEM106B, фронтальная кора мозга выглядит на 12 лет старее, чем у тех, у кого эти гены есть в «нормальной» версии.

Этот ген "включался" только в пожилом возрасте, начиная влиять на работу мозга примерно в 65 лет. Почему это происходит, ученые пока не знают, однако они предполагают, что это связано с включением неких стрессовых механизмов при наступлении старости.

Кроме того, команде Абелевича удалось найти связь между старением коры и еще одним геном — GRN, выполняющим схожие функции, но влияющим на дряхление мозга в гораздо меньшей степени. Как полагают ученые, в ДНК человека может присутствовать еще несколько десятков таких генов, управляющих старением разных органов. Их изучение поможет понять, можно ли замедлить процесс старения и как это сделать.