"Позорище!": Лоза раскритиковал песню Самойловой для "Евровидения" (ВИДЕО)

Известный своими громкими высказываниями артист обрушился с бурной критикой на киевское "Евровидение-2017".

Российский автор и исполнитель Юрий Лоза подверг гневной критике выбор песни, с которой от нашей страны в этом году выступит на "Евровидении" в Киеве певица Юлия Самойлова. По словам Лозы, не имеет значения, кто будет представляют Россию на конкурсе, ведь главное, на его взгляд, чтобы песня была исполнена на русском языке, а номер придуман в России.

"А уж займет или не займет он (артист — прим. ред.) там ужшкммт что-либо, не имеет ни малейшего значения. Наши опять купили банальную неброскую англоязычную песнюшку (на этот раз у израильтян) и опять собираются объяснять Европе, что сами мы ни на что не способны и никакой своей культуры у нас нет", - цитирует Лозу "Комсомольская правда".

По словам певца, победа Димы Билана на "Евровидении-2008" никак не помогла развитию карьеры поп-певца, а России и вовсе не нужна победа в этом состязании, потому что такой исход лишь дает право "ввалить кучу российских денег" в популяризацию англоязычной культуры.

"Если в руководстве нашей медиасистемы сидят скрытые враги или британские шпионы, то все логично и оправданно. У нас был прекрасный шанс потребовать от организаторов этого насквозь прогнившего шоу вернуться к первоначальным правилам проведения конкурса (все поют на родных языках, ведут на них же, плюс никакой политики), и, если не захотят — красиво удалиться", - подчеркнул он.

Лоза отметил, что подобные действия бы соответствовали статусу великой державы, а теперь "Евровидение-2017" не стоит обсуждения.

"А так, как сейчас… это позорище даже обсуждать не хочется", - добавил он.

Как писал TopNews, том, что от России на "Евровидение" в 2017 году поедет Юлия Самойлова, стало известно вечером 12 марта. Украина пригрозила, что может не пустить артистку на конкурс и наказать за ее участие в фестивале, который проходил в Крыму в 2015 году.

Юлия Самойлова, "Flame Is Burning", "Евровидение 2017". ВИДЕО