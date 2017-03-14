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10 Поцеловавшая Путина экс-комиссар движения «Наши» получила грин-карту США

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Поцеловавшая Путина экс-комиссар движения «Наши» получила грин-карту США

Опубликовано 14.03.17 11:07 Поцеловавшая Путина экс-комиссар движения «Наши» получила грин-карту США

Экс-комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дрокова получила грин-карту США.

Экс-активистка и комиссар движения «Наши» Мария Дрокова, известная тем, что в 2009 году поцеловала Владимира Путина, а потом резко изменила свои взгляды и ушла из политики, получила грин-карту. Об этом она написала в своем фейсбуке, однако позже запись была удалена. Запись с фото осталась в ее инстаграме, передает "Дождь".

«Самый красивый зеленый, который я когда-либо видела. Я в восторге и очень благодарна за выдачу грин-карты, а также за то, что могу стать на шаг ближе к получению гражданства в моей родной стране», — говорилось в ее публикации в фейсбуке.

Мария Дрокова родилась в Тамбове в 1989 году. В 2005 году в возрасте 15 лет она вступила в движение «Наши». В 2009 году на форуме «Селигер» девушка прославилась тем, что поцеловала занимавшего тогда пост премьер-министра России Владимира Путина.

После этого она познакомилась с журналистом Олегом Кашиным и политиком Ильей Яшиным. Дрокова изменила свои взгляды и ушла из «Наших» и политики в целом. Имя Маши Дроковой стало широко известно после выхода документального фильма датского журналиста Лизе Бирк Педерсена под названием «Поцелуй Путина». Он был снят после того, как на Селигере девушка поцеловала Владимира Путина, предварительно попросив у него разрешения.
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