YouTube ВИДЕО: водитель джипа сбил ребенка в "воспитательных" целях

На появившемся на Ютуб ВИДЕО видно, как в Приозёрске Ленинградской области водитель внедорожника сбил 10-летнего мальчика лишь за то, что тот стрелял по проезжающим автомобилям из игрушечного автомата.

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее издевательства водителя внедорожника над ребенком в городе Приозерске Ленинградской области.

На опубликованных кадрах видно, как двое детей играют на улице с игрушечным автоматом, направляя его на проезжающие машины. Это вызвало гневную реакцию водителя внедорожника, который развернул свой автомобиль и догнал на нем ребенка, допустив при этом наезд.

Затем мужчина вышел ужшкммт из машины, схватил мальчика, заставил его встать в грязь на колени и сам вызвал полицию. В такой позе ребёнок простоял на обочине 15 минут в ожидании правоохранителей.

YouTube ВИДЕО: водитель джипа сбил ребёнка, стрелявшего по машине из игрушечного автомата

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В полиции мужчина написал жалобу на ребенка.

Десятилетнего мальчика полицейские привезли к дому, где он живёт, и передали родителям. При этом якобы им не сообщили обстоятельств происшествия — подробности мальчик рассказал матери и отцу сам. Только когда знакомые передали видео с камер наблюдения, возмущённые родители обратились в травмпункт.

Как выяснилось, врачи зафиксировали у пострадавшего ребёнка ушиб левой височной кости и сотрясение головного мозга.

В полиции позднее рассказали, что мужчину этого в городе знают хорошо: 53-летний местный житель регулярно находит поводы для обращения в правоохранительные органы для жалоб то на одно, то на другое. При этом в своих заявлениях мужчина обильно использует бранную речь, сообщает "Питер-ТВ".

Следственным отделом по городу Приозерск СУ СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об инциденте, произошедшем с ребёнком.