Курс доллара на сегодня, 13 марта 2017: рубль перейдет психологический рубеж - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 13 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 13 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 марта 2017 составляет 59,21 руб., курс евро на сегодня - 62,74 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 13 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 57,74 руб. при покупке и 60,86 руб. при продаже банком, курс евро 13 марта 2017 равен 61,52 руб. и 65,02 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин полагает, что сегодня российская валюта, скорее всего, займет ужшкммт выжидательную позицию с оглядкой на нефтяной рынок.

"Пока цены на "черное золото" обрели шаткую стабильность около уровня в 52 доллара за мерную бочку. И этот уровень уже в середине недели может серьезно просесть", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Кроме того, давление на рубль окажет запланированное на 14-15 марта очередное заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого может быть принято решение о повышении ставки.

В ответ рубль может противопоставить валютные интервенции Минфина, заявившего о своих планах на покупку валюты.

"Второй поддерживающий рубль момент (впрочем, не настолько сильный, как кому-нибудь хотелось) связан с налоговым периодом. Он также начинается на этой неделе и может немного стабилизировать падение рубля, которое вполне возможно возникнет", - сказал аналитик.

По его словам, при сочетании всех этих факторов, рублю вряд ли удастся серьезно просесть, но не исключено, что на следующей неделе курс рубля упадет ниже 60 рублей за доллар, а к концу марта курс и вовсе достигнет отметки в 62 рубля.