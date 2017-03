YouTube шокирован ВИДЕО с "девятым валом", накрывающим круизный лайнер

В Интернете опубликовано видео, снятое одним из пассажиров американского круизного лайнера Anthem of the Seas, следовавшего из Нью-Йорка во Флориду. Путешествовавшие на третьей палубе молодые люди запечатлели, как во время мощного шторма лайнер накрыло девятиметровой волной и судно в буквальном смысле слово частично погрузилось под воду, сообщает Daily Star.

На видео люди, попавшие в кадр, выглядят довольно спокойными, только оператор воскликнул: «Это ужасно!».

После этого ужшкммт молодые люди прошлись по коридорам судна. На ролике видно, что для поддержания равновесия мужчине приходиться наклоняться примерно на 45 градусов.

Как уточняет издание, шокирующий инцидент произошел еще в феврале, однако видео было опубликовано только сейчас.

YouTube ВИДЕО: круизный лайнер во время штора нарыло 9-метровой волной

Известно, что в момент шторма на борту Anthem of the Seas находились более 6000 человек, четверо были ранены. Получило повреждения и судно: частично обрушился потолок на одной из палуб, сломалась мебель и разбились цветочные горшки.

Things are a little out of place #anthemoftheseas pic.twitter.com/Z3B4wfu0P8