Верхняя палата британского парламента не будет затягивать с биллем по Брекситу. Премьер-министр страны Тереза Мэй может начать процедуру по выходу из Евросоюза уже 14 марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребует от Евросоюза вернуть Лондону £9 млрд ($11 млрд), которые в данный момент хранятся в Европейском инвестиционном банке, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на The Sunday Times.

По данным издания, Лондон заявит об этом после вступления в силу статьи 50 Лиссабонского договора, которая регламентирует отказ от членства в Евросоюзе. В британском кабмине, опираясь на правовое заключение юриста Мартина Хоува, уверены, что Брюссель обязан выплатить долю Соединенного Королевства в фондах ЕИБ, которая составляет 16 процентов от всех активов. Кроме того, после Брексита Великобритания ужшкммт имеет право не выплачивать ЕС 60 миллиардов евро по ранее заключённым соглашениям.

Напоним, референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. 10 марта стало известно, что процедура Brexit может быть запущена уже 14 марта, после того, как вечером 13 марта обе палаты парламента — палата общин и палата лордов — одобрят соответствующий билль.