На Ютуб набирает популярность видео про современную Дороти из «Волшебника страны Оз» из США, которую едва не унесло резким порывом ветра вместе с дверью.

На видеохостинге YouTube появилось запись, как четырехлетнюю девочку из Огайо подхватил порыв сильного ветра вместе с дверью.

Ка видно на кадрах видео, приехавшая с мамой на машине Мэдисон Гарднер (Madison Gardner) бежит к дому и тянет за ручку входной двери. В этот момент сильный порыв ветра распахивает дверь, а все еще держащаяся за нее девочка взлетает в воздух.

По словам матери ужшкммт девочки, ее дочь не унесло лишь благодаря тому, что она крепко вцепилась в ручку. Ребенок не пострадал и теперь вместе с родителями потешается над случившимся. Вместе они придумали добавить к видеоматериалу звуковое сопровождение — наложили на ролик песню Фрэнка Синатры Come fly with me («Полетай со мной»).

YouTube ВИДЕО "унесенной ветром" девочки из США стало хитом в Сети