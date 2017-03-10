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Курс доллара на сегодня, 10 марта 2017: апрель начнется с высоких курсов евро и доллара - прогноз экспертов

Опубликовано 10.03.17 08:21 Курс доллара на сегодня, 10 марта 2017: апрель начнется с высоких курсов евро и доллара - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 10 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 10 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 марта 2017 составляет 58,83 руб., курс евро на сегодня равен 61,99 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 10 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 57,94 руб. при покупке и 61,06 руб. при продаже, курс евро на сегодня равен 61,09 руб. и 64,59 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров констатирует, что вторая ужшкммт половина этой недели насыщена событиями и публикациями значимых макроэкономических отчетов. На фоне сведений о рекордном росте запасов сырья в США майские фьючерсы эталонных сортов нефти потеряли по 2-3 доллара за баррель, и сорт Brent сейчас торгуется у отметки в 55 долларов за баррель.

"Доллар на российском рынке вырос до уровня 59 рублей, евро - превысил 62 рубля", - констатирует эксперт. Его слова приводит "Российская Газета".

Как напоминает Егоров, следующая неделя пройдет под знаком ожидания решения ФРС по процентной ставке по федеральным фондам, и в этой связи доллар может продолжить укрепление, а на рынке нефти не исключены неприятные сюрпризы.

"Таким образом, доллар вырастет в диапазон 60 - 62 рубля, а евро будет торговаться в границах 62 - 64 рублей", - отмечает он.

"До конца первого квартала доллар может продолжить усиление на локальном рынке. Вполне реально увидеть стоимость американской валюты в районе 63 - 65 рублей, а евро может достичь отметок 64 - 66 (в 2017 году официальный курс евро еще не достигал отметки 66 рублей)", - добавил специалист.
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