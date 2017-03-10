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YouTube ВИДЕО "дьявольского" смеха премьера Британии Терезы Мэй стало хитом

Опубликовано 09.03.17 23:51 YouTube ВИДЕО "дьявольского" смеха премьера Британии Терезы Мэй стало хитом

После публикации на Ютуб ВИДЕО с Терезой Мэй, в Сети мгновенно набрал популярность хэштег #TheresaLaughs, где шутники сравнили политика со злодеями из голливудских фильмов.

Видео "дьявольского" смеха премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, опубликованного на видеохостинге YouTube, набирает популярность в Сети. Как видно на кадрах записи, устрашающе политик посмеялась во время выступления лидера лейбористов Джереми Корбина во время заседания парламента 8 марта.

Добавим, что в своей речи Корбин высказал обвинения в адрес Мэй в "согласовании сделки" с советом графства Суррей, которая якобы связана с повышением муниципального налога на 15%. Почему эта тема так развеселила премьера ужшкммт неизвестно. 

YouTube ВИДЕО с "дьявольским" смехом премьера Британии Терезы Мэй стало хитом в соцсети

Тем временем в Сети мгновенно набрал популярность хэштег #TheresaLaughs, а шутники начали сравнивать политика со злодеями из голливудских фильмов.

"Этот мем просто должен был появиться", - написал @Edsbrown.
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