YouTube ВИДЕО "дьявольского" смеха премьера Британии Терезы Мэй стало хитом

После публикации на Ютуб ВИДЕО с Терезой Мэй, в Сети мгновенно набрал популярность хэштег #TheresaLaughs, где шутники сравнили политика со злодеями из голливудских фильмов.

Видео "дьявольского" смеха премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, опубликованного на видеохостинге YouTube, набирает популярность в Сети. Как видно на кадрах записи, устрашающе политик посмеялась во время выступления лидера лейбористов Джереми Корбина во время заседания парламента 8 марта.

Добавим, что в своей речи Корбин высказал обвинения в адрес Мэй в "согласовании сделки" с советом графства Суррей, которая якобы связана с повышением муниципального налога на 15%. Почему эта тема так развеселила премьера ужшкммт неизвестно.

YouTube ВИДЕО с "дьявольским" смехом премьера Британии Терезы Мэй стало хитом в соцсети

Тем временем в Сети мгновенно набрал популярность хэштег #TheresaLaughs, а шутники начали сравнивать политика со злодеями из голливудских фильмов.

"Этот мем просто должен был появиться", - написал @Edsbrown.