Дача за 200 млн и львенок для дочки: арестованный за взятку генерал МВД жил на широкую ногу (ФОТО, ВИДЕО)

По данным журналистов, семья экс-замглавкома Внутренних войск МВД Вячеслава Варчука, обвиняемого в получении взятки в 10 млн, жила буквально не отказывая себе ни в чем.

Как писал TopNews, на днях был задержан по подозрению в получении взятки в 10 миллионов рублей бывший глава финуправления ВВ, генерал-лейтенант Вячеслав Варчук. По мнению следствия, за эти деньги высокопоставленный военнослужащий должен был "пробить" дополнительное финансирование в 250 млн для службы связи ВВ.

В настоящее время правоохранители собирают данные об имуществе и активах Варчука. Если окажется, что все куплено на взятки, то его имущество ужшкммт ожидает арест и конфискация. Общая стоимость активов Варчука и его семьи оценивается почти в полмиллиарда рублей.

Так, в Москве недвижимость финансового генерала МВД находится в центральном районе – Таганском. Здесь, на улице Талалихина, военный и его родные имеют в собственности две квартиры и два машино-места, а общая стоимость активов генерала в Таганском районе переваливает за 60 миллионов рублей.

Как пишет Life, ссылаясь на геометки в соцсетях дочери генерала Марины, в одной из квартир живет она вместе с мужем и маленькой дочерью.

На территории ЖК находится большой бассейн, где дочь Варчука проводит много времени.

Здесь же молодожёны праздновали свадьбу.

Фото: © vk.com/shapitoshka

Еще одна квартира находится буквально через дорогу, по адресу Талалихина, дом 1. Недвижимость записана на дочь генерала, и стоимость 76 квадратных метров составляет 20 миллионов рублей.

Неподалеку - на Иерусалимской улице - у семьи есть два места в подземном паркинге, каждое стоимостью под полтора миллиона.

Кроме того, по данным журналистов 24-летняя Марина владеет обклеенным пленкой под золото внедорожником Mercedes.

Кроме того, в автопарке 54-летнего Вячеслава Варчука числится чёрный Gelandewagen стоимостью примерно 15 миллионов и Toyota Camry, а его 56-летняя жена Наталья является обладательницей нового внедорожника BMW X5 с номерами красивой серии "ААА". Также в распоряжении семьи есть два BMW. В разное время у семьи имелись также дорогие джипы Lexus LX570, Land Rover Discovery, Mercedes GL350. Как подсчитал Лайф, в среднем семья покупала новую машину раз в три-четыре месяца.

Таким образом, только кадастровая стоимость всех московских недвижимых активов семьи составляет минимум 63 миллиона, а движимых — ещё около 30 миллионов.

В подмосковной Истре следователи нашли целое поместье генерала, состоящее из гостевого и основного домов, гаража и подсобок.

Площадь двухэтажного основного дома составляет 320 квадратных метров, площадь участка - 2600, стоимость которых оценивается в 200 миллионов рублей.

По слухам, генерал очень любит и балует своих женщин - жену, дочь и внучку. К примеру, вскоре после поступления в вуз своей дочери, генерал подарил ей живого львенка.

Также он возил свою семью на моря до того, как появился запрет силовикам на выезд.

Издание также отмечает, что при задержании генерала-лейтенанта внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука в его квартире была обнаружена редкая кожаная куртка из страусиной кожи, существующая в мире в штучном экземпляре, а ее стоимость оценивается в 40 тысяч долларов.

Добавим, что по итогам 2012 года российский Forbes поставил Варчука в пятёрку самых богатых силовиков страны. Тогда доход генерала оценивался в 4,815 млн рублей, а его супруги — в 38,902 млн рублей.