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Замглавы внутренних войск МВД России задержан за взятку

Опубликовано 06.03.17 18:23 Замглавы внутренних войск МВД России задержан за взятку

Бывший заместитель главнокомандующего внутренних войск МВД арестован по подозрению во взятке.

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал арест бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслава Варчука, подозреваемого в получении взятки, передает ТАСС.

Под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца.

Ранее по данному делу был арестован другой фигурант - Александр Костин. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Как считает следствие, Костин получил взятку в 10 млн ужшкммт рублей в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года за оказание содействия в выделении дополнительных денежных средств управлению связи Главного командования ВВ МВД России в размере 250 млн рублей.

Вячеслав Варчук служил на различных должностях в Министерстве обороны РФ, а затем перешел в финансово-экономическое управление МВД России. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД. Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн также подтвердил факт ареста Варчука. "Это системная совместная работа по наведению порядка в ведомстве. Она касается в том числе и бывших руководителей Внутренних войск, не перешедших в новую структуру", - цитирует его "РГ".

Кроме того, Хинштейн не исключил, что в перспективе список имен, замешанных в коррупционных делах, может быть пополнен.
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