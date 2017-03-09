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"Барселона" - ПСЖ: звезды спорта и соцсети обсуждают сумасшедший матч ЛЧ (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 09.03.17 09:23 "Барселона" - ПСЖ: звезды спорта и соцсети обсуждают сумасшедший матч ЛЧ (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 9 марта 2017 "Барселона" в 1/8 финала Лиги чемпионов сумела вырвать победу у ПСЖ со счетом 6:1, проигрывая по итогам первого матча 0:4.

Невероятное футбольное событие произошло в ночь на 9 марта, когда в главном турнире Европы произошел потрясающий матч между "Барселоной" и ПСЖ: вопреки прогнозам и ожиданиям каталонцы вырвали победу у французов в 1/8 финала и вышли в четвертьфинал.

Как писал TopNews, в первом поединке ПСЖ разгромил "Барселону" со счетом 0:4, поэтому в ответном матче каталонцам необходимо было победить с разницей как минимум в пять мячей.

В результате "Барса" прыгнула выше головы и победила со счетом 6:1, сумев ужшкммт забить три гола в самом конце матча — в период с 88 по 90 минуту.

"Барселона" - ПСЖ 6:1. Обзор матча. ВИДЕО голов

Победу "Барселоны" над ПСЖ прокомментировал нападающий сборной России по хоккею и игрок  Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

"Вау! Я шокирован! 6:1! „Барселона“ — лучшая команда в мире", — написал он в соцсетях.

 

Wow!!!!!im in shock!!!!6-1!!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻best team in the world!!!#barca #history #best

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

 

Бывшие игроки сборной Англии Гари Линекер, Рио Фердинанд, Майкл Оуэн и Стивен Джеррард, работающие футбольными экспертами, бурно отреагировали на шестой гол «Барселоны» в ворота «ПСЖ», выведший каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отдельного внимания заслуживает реакция сборной "Барселоны" по футзалу: спортсмены напряженно следили за поединком, и когда поняли, что клуб стал победителем и вышел в 1/4 финала, то игроки принялись скакать от радости, обниматься и в целом бурно демонстрировать свой восторг.

Заядлые болельщики также отреагировали на громкое футбольное событие.
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