"Барселона" - ПСЖ: звезды спорта и соцсети обсуждают сумасшедший матч ЛЧ (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 9 марта 2017 "Барселона" в 1/8 финала Лиги чемпионов сумела вырвать победу у ПСЖ со счетом 6:1, проигрывая по итогам первого матча 0:4.

Невероятное футбольное событие произошло в ночь на 9 марта, когда в главном турнире Европы произошел потрясающий матч между "Барселоной" и ПСЖ: вопреки прогнозам и ожиданиям каталонцы вырвали победу у французов в 1/8 финала и вышли в четвертьфинал.

Как писал TopNews, в первом поединке ПСЖ разгромил "Барселону" со счетом 0:4, поэтому в ответном матче каталонцам необходимо было победить с разницей как минимум в пять мячей.

В результате "Барса" прыгнула выше головы и победила со счетом 6:1, сумев ужшкммт забить три гола в самом конце матча — в период с 88 по 90 минуту.

Vamosssss! Nunca podré olvidar esta noche! Orgulloso de este equipo y de nuestra afición!

I can never forget tonight! Proud of this team! 🔵🔴 pic.twitter.com/ybtVLnYZa5 — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 8 марта 2017 г.

"Барселона" - ПСЖ 6:1. Обзор матча. ВИДЕО голов

Победу "Барселоны" над ПСЖ прокомментировал нападающий сборной России по хоккею и игрок Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

"Вау! Я шокирован! 6:1! „Барселона“ — лучшая команда в мире", — написал он в соцсетях.

Wow!!!!!im in shock!!!!6-1!!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻best team in the world!!!#barca #history #best Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Мар 8 2017 в 1:49 PST

Бывшие игроки сборной Англии Гари Линекер, Рио Фердинанд, Майкл Оуэн и Стивен Джеррард, работающие футбольными экспертами, бурно отреагировали на шестой гол «Барселоны» в ворота «ПСЖ», выведший каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отдельного внимания заслуживает реакция сборной "Барселоны" по футзалу: спортсмены напряженно следили за поединком, и когда поняли, что клуб стал победителем и вышел в 1/4 финала, то игроки принялись скакать от радости, обниматься и в целом бурно демонстрировать свой восторг.

Заядлые болельщики также отреагировали на громкое футбольное событие.

Вы это видели???🙈🙈😳😳😳браво,Барселона🔝 — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 8 марта 2017 г.

Какой п-ц этот ваш футбол. — La Russie parle (@Russia_calls) 8 марта 2017 г.

Ну и как после этого не любить футбол? — Sports.ru (@sportsru) 8 марта 2017 г.

Женщины, Барселона нас с праздником поздравила!) — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 8 марта 2017 г.

Отберите Оскар у 'Ла ла лэнда'. Отдайте 'Барсе' и ПСЖ. — Aleksey Eks (@eks_lj) 8 марта 2017 г.

Нефига нечестно играть против команды, где есть Месси — korowin (@korowin69) 8 марта 2017 г.