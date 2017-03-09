"Барселона" - ПСЖ: звезды спорта и соцсети обсуждают сумасшедший матч ЛЧ (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 09.03.17 09:23
В ночь на 9 марта 2017 "Барселона" в 1/8 финала Лиги чемпионов сумела вырвать победу у ПСЖ со счетом 6:1, проигрывая по итогам первого матча 0:4.
Невероятное футбольное событие произошло в ночь на 9 марта, когда в главном турнире Европы произошел потрясающий матч между "Барселоной" и ПСЖ: вопреки прогнозам и ожиданиям каталонцы вырвали победу у французов в 1/8 финала и вышли в четвертьфинал.
Как писал TopNews, в первом поединке ПСЖ разгромил "Барселону" со счетом 0:4, поэтому в ответном матче каталонцам необходимо было победить с разницей как минимум в пять мячей.
В результате "Барса" прыгнула выше головы и победила со счетом 6:1, сумев ужшкммт забить три гола в самом конце матча — в период с 88 по 90 минуту.
Vamosssss! Nunca podré olvidar esta noche! Orgulloso de este equipo y de nuestra afición!
I can never forget tonight! Proud of this team! 🔵🔴 pic.twitter.com/ybtVLnYZa5
Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)
Бывшие игроки сборной Англии Гари Линекер, Рио Фердинанд, Майкл Оуэн и Стивен Джеррард, работающие футбольными экспертами, бурно отреагировали на шестой гол «Барселоны» в ворота «ПСЖ», выведший каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Отдельного внимания заслуживает реакция сборной "Барселоны" по футзалу: спортсмены напряженно следили за поединком, и когда поняли, что клуб стал победителем и вышел в 1/4 финала, то игроки принялись скакать от радости, обниматься и в целом бурно демонстрировать свой восторг.
Заядлые болельщики также отреагировали на громкое футбольное событие.