Невероятное футбольное событие произошло в ночь на 9 марта, когда в главном турнире Европы произошел потрясающий матч между "Барселоной" и ПСЖ: вопреки прогнозам и ожиданиям каталонцы вырвали победу у французов в 1/8 финала и вышли в четвертьфинал.

Как писал TopNews, в первом поединке ПСЖ разгромил "Барселону" со счетом 0:4, поэтому в ответном матче каталонцам необходимо было победить с разницей как минимум в пять мячей.

В результате "Барса" прыгнула выше головы и победила со счетом 6:1, сумев ужшкммт забить три гола в самом конце матча — в период с 88 по 90 минуту.

Vamosssss! Nunca podré olvidar esta noche! Orgulloso de este equipo y de nuestra afición!

I can never forget tonight! Proud of this team! 🔵🔴 pic.twitter.com/ybtVLnYZa5