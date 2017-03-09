"Барселона" - ПСЖ: обзор матча от 8.03.2017, видео голов, счет, результат матча Лиги чемпионов (ВИДЕО)

8 марта 2017 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла французский ПСЖ со счетом 6:1 и сумела вырвать путевку в следующую стадию турнира.

"Барселона" - ПСЖ: счет 6:1 вывел каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" принимала на своем поле французский ПСЖ. Матч, состоявшийся 8 марта 2017 на знаменитом стадионе "Камп Ноу", закончился победой хозяев поля со счетом 6:1. Таким образом по сумме двух встреч (первая встреча в париде закончилась со счетом 0:4) в следующую стадию турнира пробился испанский клуб.

"Барселона" - ПСЖ: обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

С первых же минут встречи "Барселона" дала понять сопернику, что ужшкммт ей под силу отыграть проигрыш в 4 мяча. И начало матча эти надежды болельщиков "сине-гранатовых" только укрепило.

Всего спустя три минуты Луис Суарес проткнул мяч головой после сутолоки в штрафной гостей и каталонцы повели 1:0.

Под занавес первого тайма Андрес Иньеста, оказавшись в штрафной ПСЖ, пяткой прокинул мяч вдоль ворот и Лейвин Курзава неудачно переправил мяч мимо Траппа.

После перерыва Месси и компания продолжила натиск и на 50-й минуте за снос Неймара арбитр указал на одиннадцатиметровый. Удар Месси был точен и "Барселона" оказалась в шаге от того, чтобы совершить настоящее спортивное чудо.

Но уже через 12 минут разочарованию болельщиков "Барсы" не было предела. Эдисон Кавани расстрелял с близкого расстояния тер Штегена, и казалось похоронил надежды хозяев на общую победу по сумме двух матчей.

Но "Барселона" сотворила невозможное. Дважды Неймар (88, 91) и Серхио Роберто на 5-й добавленной минуте сумели довести счет до необходимых 6:1 и выели "сине-гранатовых" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Историческая победа и историческая игра!

"Барселона" - ПСЖ, счет 6:1. ВИДЕО голов