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В Сети собирают подписи под петицией отправить Наталью Поклонскую на психиатрическую экспертизу

Опубликовано 07.03.17 09:23 В Сети собирают подписи под петицией отправить Наталью Поклонскую на психиатрическую экспертизу

Соответствующая онлайн-петиция была опубликована в Интернете.

На сайте Change.org опубликовали онлайн-петицию с просьбой направить на медицинскую психиатрическую экспертизу депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Как пишет "Росбалт" со ссылкой на слова автора обращения, бывшего помощника первого вице-премьера Крыма Владимира Гарначука, поводом к созданию петиции стало заявление депутата о "мироточении" бюста Николая II в Симферополе.

"Заявление про "мироточение" — это основная причина, которая послужила триггером для того, чтобы обратиться к руководству Госдумы для направления Натальи Владимировны на принудительное психиатрическое обследование. До этого она ужшкммт выходила с портретом Николая II на шествие "Бессмертного полка". Я очень беспокоюсь о здоровье человека и считаю, что здесь нужно принимать меры медицинского характера", — сказал Гарначук.

К настоящему моменту интернет-обращение, адресованное председателю Госдумы Вячеславу Володину, подписали почти четыре тысячи человек.

Как напоминает Владимир Гарначук, депутатом Госдумы и лицом, допущенным к сведениям, составляющим гостайну, не может быть лицо, страдающее психическими заболеваниями, поэтому он попросил провести полноценное медицинское обследование экс-прокурора Крыма.
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