СМИ выяснили, кому принадлежат квартиры в "тайной империи" Медведева

Стали известны покупатели квартир в петербургском особняке, который приписывают Медведеву.

Журналисты узнали, кто покупает квартиры в роскошном особняке графа Кушелева-Безбородко XVIII века, который упоминался в недавнем масштабном расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального как часть тайных владений премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Среди владельцев элитной недвижимости оказался, в частности, бизнесмен, связанный с предпринимателем из ближнего круга президента России Владимира Путина, пишет "Фонтанка".

Роскошное жилье составило конкуренцию популярному среди чиновников и бизнесменов «Парадному кварталу» – квадратный метр в доме оценили в 245 – 575 тысяч ужшкммт рублей. Сразу две квартиры в особняке приобрел Олег Усачев. В июле 2015-го он попал под санкции США «в связи с предоставлением материальной поддержки Геннадию Тимченко» и сотрудничество Усачева с финской SET Petrochemicals Oy. Это дистрибьютор российских нефтепродуктов. Общая площадь его жилья – 440 кв. м. Покупка должна была обойтись более чем в 200 млн рублей.

Рядом с Олегом Усачевым поселится еще один бизнесмен, упоминаемый вместе с Геннадием Тимченко. Дмитрий Озерский контролирует 75% «Северо-Западной рыбопромышленной компании – Мурманск». До недавнего времени он делил рынок с Геннадием Тимченко. Тот продал свою долю в ГК «Русское море» зятю Глебу Франку после попадания в санкционный список США. Дмитрий Озерский приобрел квартиру в мансарде площадью 89 кв. м и стоимостью от 17 млн рублей.

Под ним будет жить Алексей Михайлович. Публичны только его домочадцы. Анастасия Алексеевна – модель и мисс Петербурга 2006 года. Татьяна Михайлович – аудитор со стажем. Она проверяет документы Ленобластной электросетевой компании (ЛОЭСК) и тосненских «Теплосетей», а до открытия собственного бизнеса входила в совет директоров Северо-Западного пароходства.

Рядом с семьей Михайловичей поселится генерал-майор в отставке Владимир Кудрявцев. Он ушел на пенсию с поста замначальника Северо-Западного центра МЧС.И теперь возглавляет Всероссийское добровольное пожарное общество.

Квартиру на втором этаже, чуть побольше, приобрел Юрий Безбородов – инспектор РФС, председатель КДК федерации футбола Санкт-Петербурга, футбольный арбитр и сам бывший футболист, отец погибшей в ДТП Марины Малафеевой – первой жены вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева.

В трехэтажные апартаменты площадью 280 кв. м въедет Константин Лукьянов. Петербургский предприниматель с таким именем занимается операциями с недвижимостью и устанавливает торговые аппараты на вокзалах РЖД.

В доме зарезервированы еще 2 квартиры. Брокер жилья сообщает, что они проданы, хотя фактически владельцем пока числится «Цертум-инвест».Кроме того, часть квартир в доме оформлены на фонд «Дар».

Как писал Topnews, ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о резиденциях и яхтах, которыми якобы пользуется Дмитрий Медведев. Резиденции под Сочи и в Плесе, усадьба на Рублевке, подаренная Алишером Усмановым, родовое гнездо в Курской области и виноградники в Анапе и не только. Все эти активы оформлены на связанные друг с другом некоммерческие фонды, которыми управляет Илья Елисеев, бывший сокурсник Медведева по юрфаку Ленинградского госуниверситета, доказывает ФБК. Сейчас Илья Елисеев занимает должность члена совета директоров Газпромбанка.