 
TOP 10

1 Дмитрий Сомов рассказал, как выжил в открытом море в Таиланде

2 Политики РФ прокомментировали расследование Навального о "тайной империи" Медведева

3 Унесшую жизни четырех человек страшную лавину сняли на ВИДЕО

4 Мужчина выжил, упав с 30 метров после удара током в 30 000 вольт!

5 Россия завоевала "серебро" в лыжной эстафете на ЧМ в Лахти (ВИДЕО)

6 СМИ: Иван Охлобыстин "сдал" Bellingcat причастного к уничтожению MH-17 разведчика

7 "Оживший" кусок говядины в лавке китайского мясника шокировал Сеть (ВИДЕО)

8 Футболист "Атлетико" Торрес после страшной травмы потерял сознание на поле (ВИДЕО)

9 Навка, Бузова и Нюша станцевали лезгинку для Кадырова (ФОТО, ВИДЕО)

10 Индюки устроили "ритуальные танцы" вокруг мертвой кошки (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Российский генерал в боях за Пальмиру потерял обе ноги и глаз

Опубликовано 03.03.17 18:34 Российский генерал в боях за Пальмиру потерял обе ноги и глаз

Генерал Западного военного округа Петр Милюхин подорвался на мине под сирийской Пальмирой.

В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Его спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве.

По данным «Фонтанки», генерал-майор Петр Милюхин пострадал около недели назад. Подорвавшись на мине, он потерял обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его перевезли в Москву. Это первый ужшкммт российский генерал, который ранен в САР.

Российский генерал Петр Милюхин, получивший тяжелые ранения в ходе операции по освобождению сирийской Пальмиры, доставлен в Москву и находится в реанимации военного госпиталя имени Бурденко, сообщил «Известиям» сотрудник госпиталя.

«Да, он лежит у нас, находится в реанимации», — сказал собеседник газеты, отвечая на вопрос о состоянии Милюхина.

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора Петру Милюхину своим указом от 11 декабря 2015 года. В 2014 году в журнале «Ориентир», который выпускает Министерство обороны России, было опубликовано интервью с начальником управления боевой подготовки ЗВО Петром Милюхиным о практиках и особенностях боевой подготовки.
Другие материалы по этой теме

Шойгу доложил Путину о завершении операции по взятию Пальмиры: опубликованы первые ФОТО

Минобороны показало ВИДЕО, как ИГИЛ уничтожает Пальмиру

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга