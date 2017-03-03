Генерал Западного военного округа Петр Милюхин подорвался на мине под сирийской Пальмирой.

В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Его спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве.

По данным «Фонтанки», генерал-майор Петр Милюхин пострадал около недели назад. Подорвавшись на мине, он потерял обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его перевезли в Москву. Это первый ужшкммт российский генерал, который ранен в САР.

Российский генерал Петр Милюхин, получивший тяжелые ранения в ходе операции по освобождению сирийской Пальмиры, доставлен в Москву и находится в реанимации военного госпиталя имени Бурденко, сообщил «Известиям» сотрудник госпиталя.

«Да, он лежит у нас, находится в реанимации», — сказал собеседник газеты, отвечая на вопрос о состоянии Милюхина.

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора Петру Милюхину своим указом от 11 декабря 2015 года. В 2014 году в журнале «Ориентир», который выпускает Министерство обороны России, было опубликовано интервью с начальником управления боевой подготовки ЗВО Петром Милюхиным о практиках и особенностях боевой подготовки.