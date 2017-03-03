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На YouTube попало ВИДЕО схода страшной лавины, унесшей жизни 4 человек

Опубликовано 03.03.17 16:25 На YouTube попало ВИДЕО схода страшной лавины, унесшей жизни 4 человек

Сход лавины произошел днем 3 марта 2017 года и попал на Ютуб ВИДЕО.

В Кабардино-Балкарской Республике в результате схода лавины на северном склоне горы Чегет погибли четверо лыжников, пострадал еще один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Эльбрусского высокогорного поисково- спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.

Сход лавины произошел 3 марта около полудня по московскому времени. Как отмечают представители МЧС, в момент происшествия северный склон был закрыт для катания из-за угрозы ужшкммт схода лавин. Сейчас спасатели продолжают поисковую операцию.

"Интерфакс" со ссылкой на главу республиканского МЧС Кантемира Берова уточняет, что ;жертвами схода лавины стали двое мужчин и двое женщин. Личности погибших устанавливаются. По факту случившегося СКР проводит проверку. 

YouTube ВИДЕО схода лавины в Чегете попало в Сеть
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