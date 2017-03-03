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СМИ: Иван Охлобыстин "сдал" Bellingcat причастного к уничтожению MH-17 разведчика

Опубликовано 03.03.17 11:24 СМИ: Иван Охлобыстин "сдал" Bellingcat причастного к уничтожению MH-17 разведчика

Bellingcat рассказала подробности о предполагаемом участнике транспортировки сбившего MH17 «Бука».

Группа экспертов и журналистов Bellingcat сообщает об идентификации офицера разведки непризнанной республики ДНР Хмурого. Мужчину называют ключевым организатором доставки ЗРК «Бук» в Донбасс в день, когда был сбит Boeing над Украиной.

Эксперты представили вторую часть доклада: «Кто такой Хмурый: отставной генерал-майор, связанный с падением МН-17». В документе указано, что под псевдонимом Хмурый скрывается российский офицер Сергей Дубинский, передает РБК. В качестве одного из главных подтверждений, что Хмурый и Дубинский — действительно одно лицо, расследователи приводят колонку актера Ивана Охлобыстина на сайте RT от 16 февраля.

«Сергей Дубинский ужшкммт с позывным Хмурый — уважаемый русский военный, честно посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству. Он уже вышел в отставку, но ему очередной раз не повезло: на родной Украине произошел госпереворот — и он не смог не встать на защиту Конституции и присоединился к ополчению Славянска, под флагом Стрелкова», — упоминал Охлобыстин.

Кроме того, после публикации доклада, утверждают в Bellingcat, пользователи Сети обнаружили посты Дубинского на форумах Glav.su, где он якобы писал под ником Нехороший. В одном из постов, отмечают исследователи, автор подтвердил дату рождения, совпадающую с датой рождения Дубинского, а также подлинность своего голоса на записи, опубликованной СБУ.

Кроме того, на тот же факт указывают записи телефонных переговоров СБУ и снимки авто Дубинского возле колонны, перевозившей «Бук».

Авторы доклада заявили, что после анализа новых свидетельств, а также опубликованных СБУ и международной следственной группой перехватов телефонных переговоров личность Дубинского-Хмурого «установлена однозначно», как и то, что именно этот человек «был ключевым организатором» транспортировки зенитно-ракетной установки «Бук» по территории Донбасса в день, когда был сбит Boeing.

После публикации первого доклада Русская служба BBC подтвердила электронный адрес «Хмурого» и связалась с ним. Он ответил, что не имеет никакого отношения ни к даче команды на поражение цели, ни к стрельбе по лайнеру, а это главные вопросы в деле со сбитым Boeing. Он предположил, что истинная цель публикации Bellingcat - «вынудить кого-либо, например "Хмурого", "проговориться" в интервью, что даст расследователям дополнительные факты», пишут "Ведомости".

 В докладе он не увидел никаких доказательств. Для «Хмурого» это «очередная попытка "натянуть сову на глобус", смесь отобранных фактов и лжи». «Подобные "расследования"- не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского "Бука". Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут», - цитировала ВВС.
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