Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что сирийские войска при поддержке российской авиации взяли под контроль город Пальмиру. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем временем в Сеть уже появились первые фотографии Пальмиры, освобождённой от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России).

First Pics from #Palmyra Citadel & The #Roman Theater via #ANNA news reporter Oleg Blokhin#Syria #ISIS pic.twitter.com/odKjNRcyWe