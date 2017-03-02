В РПЦ рассказали, почему патриарх не должен ездить на "Ладе Калине" (ВИДЕО)

С соответствующими объяснениями выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал в интервью телеканалу RTVi о том, что патриарх Кирилл сталкивается с большими нагрузками, поэтому ему необходим комфортабельный автомобиль.

"Патриарх - это человек, у которого вообще нет личного времени. Я уже восьмой год с патриархом и не понимаю, как он выдерживает все эти нагрузки, которые на него свалились. В этой ситуации ему еще на "Ладе Калине" ездить ужшкммт что ли? Или в трамвае?" - сказал Легойда, назвав подобные разговоры "пустыми", так как у патриарха "нет роскошной жизни".

"У него нечеловеческие нагрузки, нечеловеческий график. Ему обеспечен какой-то уровень жизни, который далек от уровня просто богатого человека", - добавил представитель РПЦ.