Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 1,5% с 1 апреля

Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости: по данным ведомства, индекс роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2016 год составил 1,015.

Индексация пенсий в 2017 году в России, последние новости: социальные пенсии предложили повысить на 1,5% с 1 апреля

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило проиндексировать размеры социальных пенсий на 1,5% с 1 апреля 2017 года. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2016 год (8 тыс. 081 рублей) и за 2015 год (7 тыс. 965 рублей) индекс роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации ужшкммт за 2016 год составил 1,015. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2017 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 1,5 процента", - сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, с 1 апреля 2017 года в связи с индексацией социальных пенсий будут повышены пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников ВОв, а также пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.

"Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек - получатели социальных пенсий", - отмечается в пояснительной записке.

Таким образом, средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и составит после повышения 8 тысяч 774 рубля.

"Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль и составит 12 тыс. 343 рубля, средний размер пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 155 рублей и составит 10 тыс. 462 рубля", - сказано.

Отметим, что средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников ВОВ, получающих две пенсии, увеличатся на 206 и 200 рублей соответственно, а средний размер дополнительного материального обеспечения граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ увеличится на 247 рублей и составит 16 тысяч723 рубля.

В свою очередь, расходы на индексацию размеров социальных пенсий составят 545,3 млн рублей в месяц или 4,9 млрд руб. до конца 2017 года.