Опубликовано ВИДЕО реакции Олланда на выстрел снайпера во время его речи

По предварительным данным, выстрелило оружие жандарма, несущего службу снаружи шатра, в котором выступал президент.

Жандарм, обеспечивающий порядок во время визита президента Франции Франсуа Олланда в департамент Шаранта, случайно выстрелил и ранил двух человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Инцидент произошел во вторник прям во время речи президента Франции, который прибыл в Шаранту для того, чтобы принять участие в открытии новой линии высокоскоростных поездов, соединяющей Тур и Бордо.

Примечательно, что в Сети уже появилась видеозапись с весьма ужшкммт хладнокровной реакцией Олланда на происшедшее. Так, на записи отчётливо слышно, как он произносит лишь одну фразу: "Надеюсь, что он не ранен".

Police sharpshooter accidentally fires shot during French President Hollande's speech in Villognon, injuring 2 pic.twitter.com/DdxH2ocWFj — BNO News (@BNONews) 28 февраля 2017 г.

Между тем стали известны подробности случившегося. Как отмечают местные СМИ, выстрелило оружие жандарма, несущего службу снаружи шатра, в котором выступал президент. Согласно первым объяснениям, "выстрел произошел, когда жандарм менял положение". По данным газеты Parisien, стрелявший был снайпером.

"Я надеюсь, что ничего страшного не произошло", — сказал Олланд, услышав выстрел.

В результате инцидента два человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Ведется расследование инцидента.