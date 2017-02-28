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Ученые бьют тревогу: 8 млн человек на Земле погибнут от падения астероида

Опубликовано 28.02.17 18:14 Ученые бьют тревогу: 8 млн человек на Земле погибнут от падения астероида

Британские учёные рассчитали, что может произойти в результате падения двухсотметрового астероида на один из крупных городов Земли.

Специалисты из Великобритании рассказали о масштабах разрушений, который произошли бы при падении астероидов на такие крупные города, как Лондон или Берлин. Результаты компьютерного моделирования представлены в библиотеке электронных препринтов arXiv.org. Выдержки приводит  ИА REGNUM.

За модель ученые взяли шарообразный объект диаметром 200 м, плотность которого составляет 3,1 т на кубический метр. Они предположили, что астероид столкнулся с поверхностью Земли на скорости 20 км/с и под углом ужшкммт в 45 градусов.

В таком случае в районах падения небесного тела образовались бы ударные кратеры, при этом основными поражающими факторами выступили бы сильный ветер, воздействие ударной волны и тепловое излучение. Из 6 млн жителей Берлина от падения астероида пострадали бы свыше 3,5 млн человек. В Лондоне, население которого достигает 13,9 млн человек, при ударе астероида о землю погибли бы более 8,7 млн человек.

Для эксперимента ученые использовали программу ARMOR (Asteroid Risk Mitigation Optimization and Research). По оценкам специалистов, астероиды диаметром 200 метров падают на нашу планету примерно раз в 40 000 лет. Гораздо реальнее столкнуться с пятидесятиметровым астероидом. Периодичность этого явления около тысячи лет.
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