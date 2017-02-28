Трамп рассказал о "заговоре Обамы" и массовых отставках в Белом доме

За утечками в СМИ информации, дискредитирующей Белый дом, стоит бывший президент США Барак Обама, уверен Трамп.

Американский президент Дональд Трамп убежден, что за утечками информации, которые направлены на дискредитацию Белого дома и его самого, стоит бывший президент США Барак Обама и люди из его окружения. Такое мнение президент высказал в интервью Fox News.

«Я думаю, что Обама стоит за утечками, потому что за этим определенно стоят его люди», — заявил Дональд Трамп. Его цитирует "Газета.ру".

Президент США также выразил обеспокоенность, что эти утечки серьезно влияют на национальную ужшкммт безопасность. Говоря о появлении информации о том, что команда Трампа и сам президент якобы имеют связи с Россией, американский президент воспользовался уже устоявшейся формулировкой — «фейковые новости».

С обвинениями против "людей Обамы" Трамп выступал и ранее. В планах действующего главы государства — "чистка" своей администрации от сторонников демократов, пишет РИА Новости.

Не меньшую проблему для действующей администрации представляют "кроты" под лужайкой Белого дома: сотрудники правительственных учреждений, доставшиеся Трампу "в наследство" от Обамы. Телеканалу CNBS стало известно о "меморандуме" о взаимной поддержке, подписанном противниками миграционной политики Трампа, работающими в среднем звене его собственной администрации. С начала февраля президент обещает отставки "кротов", но до сих пор не объявлено ни об одном случае их выявления.

Самое нашумевшее кадровое решение Дональда Трампа за последние недели — отставка советника по безопасности Майкла Флинна — также связывают с предполагаемыми "интригами" Обамы.