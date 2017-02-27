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Ученые доказали, что снегопады смертельно опасны для мужчин

Опубликовано 27.02.17 18:01 Ученые доказали, что снегопады смертельно опасны для мужчин

Канадские ученые нашли объяснение, почему мужчины чаще умирают во время снегопада. ученые выяснили, что снегопады смертельно опасны для мужчин.

Канадские ученые из университета в Монреале выяснили, что мужчины чаще всего умирают от сердечных приступов во время снегопадов. К такому выводы специалисты пришли, изучив статистику госпитализации от сердечных приступов. Как сообщает "Ридус" со ссылкой на издание Canadian Medical Association Journal, в период с 1981 по 2014 годы в канадском Квебеке умерли от инсультов и инфарктов более 68 тысяч человек, еще 128 тысяч канадцев были доставлены в больницы.

Оказалось, что ужшкммт большинство сердечных приступов происходило во время обильных снегопадов, когда выпадало более 5 см осадков. Вероятность сердечных атак у мужчин возрастала с увеличением снежного покрова. Когда снег выпадал более чем на 20 см, риск заполучить инсульт у мужчин возрастал на 16%, а шанс умереть от него — на 34%.

Ученые объясняют это тем, что изменение погодных условий в принципе большой стресс для организма. Изменение атмосферного давления ведет к изменению артериального давления.

Кроме того, многие мужчины часто хватаются за лопаты, чтобы расчистить дорожки от выпавшего снега. При этом зачастую они оказываются для этого физически неподготовленными. Неожиданные для организма нагрузки в виде уборки снега ведут к спазмам сосудов.
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