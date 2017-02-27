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"Оскар 2017": на церемонии ошибочно почтили память живого продюсера (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 27.02.17 15:21 "Оскар 2017": на церемонии ошибочно почтили память живого продюсера (ФОТО, ВИДЕО)

На церемонии вручения престижной премии перепутали не только конверты с победителями.

Еще один конфуз произошел во время церемонии вручения премии "Оскар-2017". Кроме того, что организаторы перепутали конверты с победителями в номинации "Лучший фильм", они поставили неверную фотографию умершего художника по костюмам Джаннет Паттерсон.

Так, во время церемонии было уделено внимание актерам и другим деятелям киноиндустрии, ушедшим в 2016 году. Имена многих из них, включая умершего 27 февраля Билла Пэкстона, со сцены произнесла назвала актриса Дженнифер Энистон.

Затем на ужшкммт главном экране кинотеатра Dolby было запущено видео, в котром вспомнили, среди прочих, Антона Ельчина, Джона Хёрта, Кэрри Фишер, Дебби Рейнольдс, Джина Уайлдера и Мэри Тайлер Мур. Также среди упомянутых деятелей киноиндустрии оказалась австралийский художник Джаннет Паттерсон, которой не стало 21 октября 2016 года. Ее четырежды номинировали на "Оскар" за костюмы к фильмам "Пианино" (1994), "Портрет леди" (1997), "Оскар и Люсинда" (1998) и "Яркая звезда" (2010),  но вместо фотографии 61-летней Паттерсон зрителям показали фотографию 66-летнего австралийского продюсера Джен Чэпман которая жива до сих пор. Женщины были знакомы друг с другом и вместе работали над фильмами "Пианино" и "Яркая звезда".

Представители киноакадемии пока не прокомментировали произошедшее, а сама Джен Чэпман сообщила, что разочарована использованием ее снимка в кадре, посвященном памяти Джаннет Паттерсон.

"Я не раз говорила агентству Джаннет заранее проверять каждую фотографию, которая может быть использована на "Оскаре". Очень обидно, что эту ошибку не исправили вовремя. Я жива, здорова и продолжаю профессиональную деятельность", - отметила она.

Как писал TopNews, "Оскар" за лучший фильм сначала по ошибке присудили фильму "Ла-Ла Ленд", но затем организаторы сообщили об ошибке и отдали заветную статуэтку создателям картины "Лунный свет".
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