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Янукович развелся после 45 лет брака и завел любовницу

Опубликовано 27.02.17 10:52 Янукович развелся после 45 лет брака и завел любовницу

Янукович расстался с женой Людмилой и признался, что просил Путина ввести войска на Украину.

Бывший президент Украины Виктор Янукович дал интервью корреспонденту немецкого издания Der Spiegel Кристиану Неефу. Беседа проходила в Москве. Во время разговора Янукович путался и старался избегать сложных вопросов, однако откровенно рассказал о личной жизни, приводит РБК выдержки из статьи.

Вину за избиение студентов в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года, которое и стало началом Майдана, Янукович возложил на радикалов, которые провоцировали полицию. Сам он якобы не отдавал приказа на ужшкммт подавление выступлений и узнал о случившемся только утром, когда играл в теннис. ​По его словам, протесты стали результатом интриг в его собственном окружении, за организацией протестов могли стоять олигарх Дмитрий Фирташ и глава администрации президента Сергей Левочкин, который, сославшись на болезнь, не отвечал на звонки.

Янукович заявил, что не отказывался от власти и своего поста. После его бегства, считает Янукович, Украина превратилась в «дикое поле». Экс-президент отверг обвинения в коррупции. Он сказал, что никогда не владел счетами за рубежом и землей. Экс-президент рассказал также, что не обсуждал с президентом Путиным возможность ввода российских войск на Украину. В то же время он признал, что его письмо Путину настоящее и не является фальшивкой.

Финансовую помощь Янукович получает от своего старшего сына Александра (его младший сын Виктор погиб в марте 2015 года на озере Байкал). Кроме того, экс-президент рассказал, что не живет со своей женой Людмилой, брак с которой продолжался 45 лет. Сейчас в роли его спутницы по жизни выступает сестра его бывшей кухарки, имя которой Янукович не назвал.
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